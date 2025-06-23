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Каллас заявила о выполнении 80% инициативы по поставкам Киеву боеприпасов
Каллас заявила о выполнении 80% инициативы по поставкам Киеву боеприпасов - 23.06.2025, ПРАЙМ
Каллас заявила о выполнении 80% инициативы по поставкам Киеву боеприпасов
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о выполнении 80% инициативы по поставке Киеву 2 миллионов боеприпасов. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T10:52+0300
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о выполнении 80% инициативы по поставке Киеву 2 миллионов боеприпасов. "Я рада сообщить, что 80% инициативы по боеприпасам выполнены, но мы должны сделать больше, чтобы до конца года достичь этого показателя в 2 миллиона боеприпасов", - сказала она перед началом в Брюсселе очередной встречи глав МИД стран Евросоюза. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, брюссель, киев, кая каллас, сергей лавров, ес, мид, нато
Вооружения, УКРАИНА, Брюссель, Киев, Кая Каллас, Сергей Лавров, ЕС, МИД, НАТО
Каллас заявила о выполнении 80% инициативы по поставкам Киеву боеприпасов
Каллас заявила о выполнении 80% инициативы по поставке Киеву 2 миллионов боеприпасов
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о выполнении 80% инициативы по поставке Киеву 2 миллионов боеприпасов.
"Я рада сообщить, что 80% инициативы по боеприпасам выполнены, но мы должны сделать больше, чтобы до конца года достичь этого показателя в 2 миллиона боеприпасов", - сказала она перед началом в Брюсселе очередной встречи глав МИД стран Евросоюза.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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