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Эксперт предрек рост объема добытой в России криптовалюты

Эксперт предрек рост объема добытой в России криптовалюты - 23.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт предрек рост объема добытой в России криптовалюты

Спрос на новые майнинговые дата-центры мощностью от нескольких мВт до 100 мВт и оборудование для энергоемких блокчейн-вычислений в России бьет рекорды. Об этом... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T16:05+0300

2025-06-23T16:05+0300

2025-06-23T16:12+0300

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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Спрос на новые майнинговые дата-центры мощностью от нескольких мВт до 100 мВт и оборудование для энергоемких блокчейн-вычислений в России бьет рекорды. Об этом агентству "Прайм" сообщил Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining."Отрасль остается привлекательной для участников рынка: при реализации умеренно позитивного сценария цена биткоина во второй половине лета может достичь рекордного значения 115 тысяч долларов и нацелиться на отметку 130 тысяч долларов", - прогнозирует он.На этом фоне в первом полугодии 2025 года в России предложение по размещению вычислительного оборудования в ЦОДах превысило спрос. Интерес к рынку связан с несколькими факторами: введением регулирования рынка майнинга, пересмотром инвестиционных стратегий крупного бизнеса и включением в них направления цифровых финансов. Заметный толчок к растущим инвестициям в развитие технологической инфраструктуры отрасли стал возможен благодаря укреплению позиций рубля к доллару.На горизонте 2-3 лет доля добытой в российской юрисдикции криптовалюты для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) заметно вырастет. Ожидаемое участниками рыка создание экспериментального правового режима станет мощным шагом институализации рынка криптоактивов и цифровых валют, усилит приток инвестиций в новый класс активов, заключил Гиря.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, криптоактивы, финансы