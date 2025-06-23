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Эксперт предрек рост объема добытой в России криптовалюты
Эксперт предрек рост объема добытой в России криптовалюты - 23.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт предрек рост объема добытой в России криптовалюты
Спрос на новые майнинговые дата-центры мощностью от нескольких мВт до 100 мВт и оборудование для энергоемких блокчейн-вычислений в России бьет рекорды. Об этом... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T16:05+0300
2025-06-23T16:05+0300
2025-06-23T16:12+0300
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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Спрос на новые майнинговые дата-центры мощностью от нескольких мВт до 100 мВт и оборудование для энергоемких блокчейн-вычислений в России бьет рекорды. Об этом агентству "Прайм" сообщил Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining."Отрасль остается привлекательной для участников рынка: при реализации умеренно позитивного сценария цена биткоина во второй половине лета может достичь рекордного значения 115 тысяч долларов и нацелиться на отметку 130 тысяч долларов", - прогнозирует он.На этом фоне в первом полугодии 2025 года в России предложение по размещению вычислительного оборудования в ЦОДах превысило спрос. Интерес к рынку связан с несколькими факторами: введением регулирования рынка майнинга, пересмотром инвестиционных стратегий крупного бизнеса и включением в них направления цифровых финансов. Заметный толчок к растущим инвестициям в развитие технологической инфраструктуры отрасли стал возможен благодаря укреплению позиций рубля к доллару.На горизонте 2-3 лет доля добытой в российской юрисдикции криптовалюты для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) заметно вырастет. Ожидаемое участниками рыка создание экспериментального правового режима станет мощным шагом институализации рынка криптоактивов и цифровых валют, усилит приток инвестиций в новый класс активов, заключил Гиря.
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операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, криптоактивы, финансы
операции с криптовалютой, рынок криптовалюты, Криптоактивы, Финансы
Эксперт предрек рост объема добытой в России криптовалюты
GIS Mining: спрос на дата-центры по добыче криптовалюты будет расти
МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Спрос на новые майнинговые дата-центры мощностью от нескольких мВт до 100 мВт и оборудование для энергоемких блокчейн-вычислений в России бьет рекорды. Об этом агентству "Прайм" сообщил Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining.
"Отрасль остается привлекательной для участников рынка: при реализации умеренно позитивного сценария цена биткоина во второй половине лета может достичь рекордного значения 115 тысяч долларов и нацелиться на отметку 130 тысяч долларов", - прогнозирует он.
Мосбиржа запустит торги криптоактивами с появлением регулирования
На этом фоне в первом полугодии 2025 года в России предложение по размещению вычислительного оборудования в ЦОДах превысило спрос. Интерес к рынку связан с несколькими факторами: введением регулирования рынка майнинга, пересмотром инвестиционных стратегий крупного бизнеса и включением в них направления цифровых финансов. Заметный толчок к растущим инвестициям в развитие технологической инфраструктуры отрасли стал возможен благодаря укреплению позиций рубля к доллару.
На горизонте 2-3 лет доля добытой в российской юрисдикции криптовалюты для внешнеэкономической деятельности (ВЭД) заметно вырастет. Ожидаемое участниками рыка создание экспериментального правового режима станет мощным шагом институализации рынка криптоактивов и цифровых валют, усилит приток инвестиций в новый класс активов, заключил Гиря.