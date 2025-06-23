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Биржевая стоимость кукурузы в мире опустилась до минимума с конца 2024 года - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Биржевая стоимость кукурузы в мире опустилась до минимума с конца 2024 года
Биржевая стоимость кукурузы в мире опустилась до минимума с конца 2024 года - 23.06.2025, ПРАЙМ
Биржевая стоимость кукурузы в мире опустилась до минимума с конца 2024 года
Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго снижается в понедельник на 1%, опускаясь до минимального уровня с декабря 2024 года, свидетельствуют данные торгов. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T10:39+0300
2025-06-23T10:39+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго снижается в понедельник на 1%, опускаясь до минимального уровня с декабря 2024 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.31 мск стоимость июльских фьючерсов на кукурузу уменьшалась на 1,14% - до 4,2388 доллара за бушель. Значение стало минимальным с 13 декабря. Стоимость кукурузы с начала месяца снизилась уже на 4,5%. А за предыдущий месяц кукуруза подешевела на 5%. При этом в феврале показатель превышал отметку в 5 долларов за бушель.
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рынок, торги
Экономика, Рынок, Торги
10:39 23.06.2025
 
Биржевая стоимость кукурузы в мире опустилась до минимума с конца 2024 года

Фьючерсы на кукурузу в Чикаго снижаются до минимума с декабря 2024 года

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Цена фьючерсов на кукурузу на бирже в Чикаго снижается в понедельник на 1%, опускаясь до минимального уровня с декабря 2024 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.31 мск стоимость июльских фьючерсов на кукурузу уменьшалась на 1,14% - до 4,2388 доллара за бушель. Значение стало минимальным с 13 декабря.
Стоимость кукурузы с начала месяца снизилась уже на 4,5%. А за предыдущий месяц кукуруза подешевела на 5%. При этом в феврале показатель превышал отметку в 5 долларов за бушель.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в пятницу
20 июня, 14:09
 
ЭкономикаРынокТорги
 
 
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