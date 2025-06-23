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КЖД восстановила движение электричек из Калининграда в Зеленоградск - 23.06.2025, ПРАЙМ
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КЖД восстановила движение электричек из Калининграда в Зеленоградск
КЖД восстановила движение электричек из Калининграда в Зеленоградск - 23.06.2025, ПРАЙМ
КЖД восстановила движение электричек из Калининграда в Зеленоградск
Обрыв проводов на несколько часов парализовал движение электричек по направлению из Калининграда в курортный город Зеленоградск, движение восстановлено в 22.00... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T01:00+0300
2025-06-23T01:00+0300
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КАЛИНИНГРАД, 23 июн — ПРАЙМ. Обрыв проводов на несколько часов парализовал движение электричек по направлению из Калининграда в курортный город Зеленоградск, движение восстановлено в 22.00 мск воскресенья, сообщает пресс-служба КЖД (Калининградской железной дороги). "Сегодня, 22 июня, в 22.00 по мск завершены работы по восстановлению энергоснабжения на Зеленоградском направлении Калининградской железной дороги. Движение пригородных поездов в сообщении Калининград – Зеленоградск возобновлено", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы КЖД, на железнодорожном переезде в поселке Муромское в 17.32 по мск произошел обрыв контактного провода, предположительно, из-за проезда грузового автомобиля с негабаритным грузом. Движение пригородных поездов на Зеленоградском направлении было остановлено. В момент прекращения энергоснабжения на перегонах Зеленоградского направления находилось три электропоезда "Ласточка". В настоящее время они возвращены в Калининград и Зеленоградск. "Возможны корректировки в расписании "Ласточек". Калининградская железная дорога приносит извинения пассажирам и просит уточнять информацию о фактическом движении пригородных электропоездов в кассах железнодорожных вокзалов и станций. Двадцать третьего июня все пригородные поезда будут курсировать согласно расписанию", - добавили в пресс-службе. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, одна из электричек, следовавшая в Зеленоградск, остановилась на месте ЧП и не смогла прибыть к месту назначения. Сотрудники полиции оперативно организовали помощь пассажирам. "Полицейские останавливали проезжающие легковые автомобили, прося водителей помочь пассажирам сломавшегося электропоезда и довезти их до пункта назначения", - говорится в сообщении. Кроме того, сотрудники вызвали необходимую техническую помощь и обеспечили безопасность людей на трассе.
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бизнес, россия, калининград, умвд
Бизнес, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, УМВД
01:00 23.06.2025
 
КЖД восстановила движение электричек из Калининграда в Зеленоградск

Обрыв проводов парализовал движение электричек из Калининграда в Зеленоградск

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КАЛИНИНГРАД, 23 июн — ПРАЙМ. Обрыв проводов на несколько часов парализовал движение электричек по направлению из Калининграда в курортный город Зеленоградск, движение восстановлено в 22.00 мск воскресенья, сообщает пресс-служба КЖД (Калининградской железной дороги).
"Сегодня, 22 июня, в 22.00 по мск завершены работы по восстановлению энергоснабжения на Зеленоградском направлении Калининградской железной дороги. Движение пригородных поездов в сообщении Калининград – Зеленоградск возобновлено", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы КЖД, на железнодорожном переезде в поселке Муромское в 17.32 по мск произошел обрыв контактного провода, предположительно, из-за проезда грузового автомобиля с негабаритным грузом. Движение пригородных поездов на Зеленоградском направлении было остановлено. В момент прекращения энергоснабжения на перегонах Зеленоградского направления находилось три электропоезда "Ласточка". В настоящее время они возвращены в Калининград и Зеленоградск.
"Возможны корректировки в расписании "Ласточек". Калининградская железная дорога приносит извинения пассажирам и просит уточнять информацию о фактическом движении пригородных электропоездов в кассах железнодорожных вокзалов и станций. Двадцать третьего июня все пригородные поезда будут курсировать согласно расписанию", - добавили в пресс-службе.
Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, одна из электричек, следовавшая в Зеленоградск, остановилась на месте ЧП и не смогла прибыть к месту назначения. Сотрудники полиции оперативно организовали помощь пассажирам.
"Полицейские останавливали проезжающие легковые автомобили, прося водителей помочь пассажирам сломавшегося электропоезда и довезти их до пункта назначения", - говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники вызвали необходимую техническую помощь и обеспечили безопасность людей на трассе.
 
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