https://1prime.ru/20250623/litva-858797178.html
Глава МИД Литвы призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы
Глава МИД Литвы призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы - 23.06.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Литвы призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал все страны НАТО, подобно его стране, увеличить оборонные расходы до 5% уже с 2030 года. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T11:08+0300
2025-06-23T11:08+0300
2025-06-23T11:08+0300
вооружения
мировая экономика
литва
брюссель
вильнюс
гитанас науседа
нато
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал все страны НАТО, подобно его стране, увеличить оборонные расходы до 5% уже с 2030 года. "В программе (саммита НАТО - ред.) сегодня и завтра мы ждем исторического решения об объявлении нового обязательства по инвестициям в оборону в размере 5% ВВП. Конечно, мы должны быть более амбициозными в плане сроков реализации. Те даты, которые я вижу, недостаточно амбициозны. Мы должны нацелиться на 2030 год, как мы делаем в Литве, у нас уже в следующем году будет более 5%", - сказал Будрис журналистам перед началом заседания глав МИД стран ЕС. Ранее литовский министр обороны Довиле Шакалене заявила, что власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы. В январе литовский президент Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс намерен увеличить оборонные расходы до 5-6% только в 2026-2030 годах. Ранее Науседа призвал на саммите альянса в Гааге утвердить обязательство всех стран НАТО выделять по 0,25% ВВП на помощь Украине и по 3% ВВП на оборонные расходы.
https://1prime.ru/20250619/litva-858649543.html
литва
брюссель
вильнюс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, литва, брюссель, вильнюс, гитанас науседа, нато, мид, ес
Вооружения, Мировая экономика, ЛИТВА, Брюссель, Вильнюс, Гитанас Науседа, НАТО, МИД, ЕС
Глава МИД Литвы призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы
Глава МИД Литвы Будрис призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5%
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал все страны НАТО, подобно его стране, увеличить оборонные расходы до 5% уже с 2030 года.
"В программе (саммита НАТО - ред.) сегодня и завтра мы ждем исторического решения об объявлении нового обязательства по инвестициям в оборону в размере 5% ВВП. Конечно, мы должны быть более амбициозными в плане сроков реализации. Те даты, которые я вижу, недостаточно амбициозны. Мы должны нацелиться на 2030 год, как мы делаем в Литве, у нас уже в следующем году будет более 5%", - сказал Будрис журналистам перед началом заседания глав МИД стран ЕС.
Ранее литовский министр обороны Довиле Шакалене заявила, что власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы. В январе литовский президент Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс намерен увеличить оборонные расходы до 5-6% только в 2026-2030 годах. Ранее Науседа призвал на саммите альянса в Гааге утвердить обязательство всех стран НАТО выделять по 0,25% ВВП на помощь Украине и по 3% ВВП на оборонные расходы.
"Законная цель": в Литве выдвинули коварный план против России