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Глава МИД Литвы призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Литвы призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы
Глава МИД Литвы призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы - 23.06.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Литвы призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал все страны НАТО, подобно его стране, увеличить оборонные расходы до 5% уже с 2030 года. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T11:08+0300
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал все страны НАТО, подобно его стране, увеличить оборонные расходы до 5% уже с 2030 года. "В программе (саммита НАТО - ред.) сегодня и завтра мы ждем исторического решения об объявлении нового обязательства по инвестициям в оборону в размере 5% ВВП. Конечно, мы должны быть более амбициозными в плане сроков реализации. Те даты, которые я вижу, недостаточно амбициозны. Мы должны нацелиться на 2030 год, как мы делаем в Литве, у нас уже в следующем году будет более 5%", - сказал Будрис журналистам перед началом заседания глав МИД стран ЕС. Ранее литовский министр обороны Довиле Шакалене заявила, что власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы. В январе литовский президент Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс намерен увеличить оборонные расходы до 5-6% только в 2026-2030 годах. Ранее Науседа призвал на саммите альянса в Гааге утвердить обязательство всех стран НАТО выделять по 0,25% ВВП на помощь Украине и по 3% ВВП на оборонные расходы.
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мировая экономика, литва, брюссель, вильнюс, гитанас науседа, нато, мид, ес
Вооружения, Мировая экономика, ЛИТВА, Брюссель, Вильнюс, Гитанас Науседа, НАТО, МИД, ЕС
11:08 23.06.2025
 
Глава МИД Литвы призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы

Глава МИД Литвы Будрис призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5%

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - ПРАЙМ. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал все страны НАТО, подобно его стране, увеличить оборонные расходы до 5% уже с 2030 года.
"В программе (саммита НАТО - ред.) сегодня и завтра мы ждем исторического решения об объявлении нового обязательства по инвестициям в оборону в размере 5% ВВП. Конечно, мы должны быть более амбициозными в плане сроков реализации. Те даты, которые я вижу, недостаточно амбициозны. Мы должны нацелиться на 2030 год, как мы делаем в Литве, у нас уже в следующем году будет более 5%", - сказал Будрис журналистам перед началом заседания глав МИД стран ЕС.
Ранее литовский министр обороны Довиле Шакалене заявила, что власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы. В январе литовский президент Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс намерен увеличить оборонные расходы до 5-6% только в 2026-2030 годах. Ранее Науседа призвал на саммите альянса в Гааге утвердить обязательство всех стран НАТО выделять по 0,25% ВВП на помощь Украине и по 3% ВВП на оборонные расходы.
%Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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ВооруженияМировая экономикаЛИТВАБрюссельВильнюсГитанас НауседаНАТОМИДЕС
 
 
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