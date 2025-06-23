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Список компаний, желающих выйти на IPO, расширяется, считает эксперт - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Список компаний, желающих выйти на IPO, расширяется, считает эксперт
Список компаний, желающих выйти на IPO, расширяется, считает эксперт - 23.06.2025, ПРАЙМ
Список компаний, желающих выйти на IPO, расширяется, считает эксперт
Список компаний, которые хотят выйти на IPO (первичное публичное размещение акций) на Московской бирже, включает несколько десятков названий и продолжает... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T09:07+0300
2025-06-23T09:07+0300
пмэф-2025
рынок
дом.рф
банк россии
мосбиржа
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - ПРАЙМ. Список компаний, которые хотят выйти на IPO (первичное публичное размещение акций) на Московской бирже, включает несколько десятков названий и продолжает расширяться, рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. "Pipeline компаний, которые хотят выйти на IPO на Московской бирже, включает несколько десятков компаний, хотя это пока, конечно, не те сотни новых компаний, о которых мы мечтаем. У нас с прошлого года "съехали" планы компаний по IPO на этот год. В этом году также приходят новые компании, и мы видим увеличивающийся pipeline", - сказала она. "Большая часть pipeline приходится на IT-компании. Это, кстати, хорошо, потому что технологии - это двигатель прогресса. Есть компании и из обрабатывающей промышленности. В общем, много интересных компаний. Они все находятся в рынке, который развивается, в котором они могут увеличивать свою долю, потому что уже готовы к операционному масштабированию. И они привлекают деньги для роста - почти все сделки имеют компонент cash-in, когда средства идут на развитие компании", - отметила она. По ее мнению, как только на рынке "потеплеет", то есть смягчится денежно-кредитная политика Банка России достаточно сильно для того, чтобы на рынке акций стало интересно размещаться и чтобы на рынок акций пришли деньги инвесторов, то рынок увидит десятки новых компаний, готовых выходить на IPO. "Я не могу сказать, когда, но я могу сказать, что они уже готовы", - отметила она. IPO "Дом.РФ", которое планируется в этом году, может стать триггером для других компаний для выхода на рынок, но скорее для компаний с госучастием, считает она. "Потому что компания с государственным участием - это отдельный сегмент с особенностями корпоративного управления. "Дом.РФ", будучи пионером на этом пути, сможет облегчить путь новым IPO со стороны госкомпаний", - заключила Логинова. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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рынок, дом.рф, банк россии, мосбиржа
ПМЭФ-2025, Рынок, Дом.РФ, Банк России, Мосбиржа
09:07 23.06.2025
 
Список компаний, желающих выйти на IPO, расширяется, считает эксперт

Логинова: список компаний, которые хотят выйти на IPO на Мосбирже, расширяется

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк" Московская биржа
 Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - ПРАЙМ. Список компаний, которые хотят выйти на IPO (первичное публичное размещение акций) на Московской бирже, включает несколько десятков названий и продолжает расширяться, рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.
"Pipeline компаний, которые хотят выйти на IPO на Московской бирже, включает несколько десятков компаний, хотя это пока, конечно, не те сотни новых компаний, о которых мы мечтаем. У нас с прошлого года "съехали" планы компаний по IPO на этот год. В этом году также приходят новые компании, и мы видим увеличивающийся pipeline", - сказала она.
"Большая часть pipeline приходится на IT-компании. Это, кстати, хорошо, потому что технологии - это двигатель прогресса. Есть компании и из обрабатывающей промышленности. В общем, много интересных компаний. Они все находятся в рынке, который развивается, в котором они могут увеличивать свою долю, потому что уже готовы к операционному масштабированию. И они привлекают деньги для роста - почти все сделки имеют компонент cash-in, когда средства идут на развитие компании", - отметила она.
По ее мнению, как только на рынке "потеплеет", то есть смягчится денежно-кредитная политика Банка России достаточно сильно для того, чтобы на рынке акций стало интересно размещаться и чтобы на рынок акций пришли деньги инвесторов, то рынок увидит десятки новых компаний, готовых выходить на IPO. "Я не могу сказать, когда, но я могу сказать, что они уже готовы", - отметила она.
IPO "Дом.РФ", которое планируется в этом году, может стать триггером для других компаний для выхода на рынок, но скорее для компаний с госучастием, считает она. "Потому что компания с государственным участием - это отдельный сегмент с особенностями корпоративного управления. "Дом.РФ", будучи пионером на этом пути, сможет облегчить путь новым IPO со стороны госкомпаний", - заключила Логинова.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Минфин будет рад всем инвесторам на будущих IPO госкомпаний
20 июня, 11:28
 
ПМЭФ-2025РынокДом.РФБанк РоссииМосбиржа
 
 
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