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Список компаний, желающих выйти на IPO, расширяется, считает эксперт

Список компаний, желающих выйти на IPO, расширяется, считает эксперт - 23.06.2025, ПРАЙМ

Список компаний, желающих выйти на IPO, расширяется, считает эксперт

Список компаний, которые хотят выйти на IPO (первичное публичное размещение акций) на Московской бирже, включает несколько десятков названий и продолжает... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T09:07+0300

2025-06-23T09:07+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - ПРАЙМ. Список компаний, которые хотят выйти на IPO (первичное публичное размещение акций) на Московской бирже, включает несколько десятков названий и продолжает расширяться, рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. "Pipeline компаний, которые хотят выйти на IPO на Московской бирже, включает несколько десятков компаний, хотя это пока, конечно, не те сотни новых компаний, о которых мы мечтаем. У нас с прошлого года "съехали" планы компаний по IPO на этот год. В этом году также приходят новые компании, и мы видим увеличивающийся pipeline", - сказала она. "Большая часть pipeline приходится на IT-компании. Это, кстати, хорошо, потому что технологии - это двигатель прогресса. Есть компании и из обрабатывающей промышленности. В общем, много интересных компаний. Они все находятся в рынке, который развивается, в котором они могут увеличивать свою долю, потому что уже готовы к операционному масштабированию. И они привлекают деньги для роста - почти все сделки имеют компонент cash-in, когда средства идут на развитие компании", - отметила она. По ее мнению, как только на рынке "потеплеет", то есть смягчится денежно-кредитная политика Банка России достаточно сильно для того, чтобы на рынке акций стало интересно размещаться и чтобы на рынок акций пришли деньги инвесторов, то рынок увидит десятки новых компаний, готовых выходить на IPO. "Я не могу сказать, когда, но я могу сказать, что они уже готовы", - отметила она. IPO "Дом.РФ", которое планируется в этом году, может стать триггером для других компаний для выхода на рынок, но скорее для компаний с госучастием, считает она. "Потому что компания с государственным участием - это отдельный сегмент с особенностями корпоративного управления. "Дом.РФ", будучи пионером на этом пути, сможет облегчить путь новым IPO со стороны госкомпаний", - заключила Логинова. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, дом.рф, банк россии, мосбиржа