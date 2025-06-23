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Эксперт назвала способ удвоить капитализации фондового рынка

Эксперт назвала способ удвоить капитализации фондового рынка - 23.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвала способ удвоить капитализации фондового рынка

Цель по удвоению капитализации российского фондового рынка скорее может быть достигнута органически за счет сокращения дисконта по оценке российских компаний,... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T09:49+0300

2025-06-23T09:49+0300

2025-06-23T09:49+0300

экономика

финансы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - ПРАЙМ. Цель по удвоению капитализации российского фондового рынка скорее может быть достигнута органически за счет сокращения дисконта по оценке российских компаний, рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. В новом майском указе президента РФ Владимира Путина говорится, что капитализация фондового рынка РФ к 2030 году должна вырасти не менее чем до 66% ВВП, к 2036 году - до 75% ВВП. "На мой взгляд, как раз именно органическим путем мы скорее придем к цели. Под ним я понимаю переоценку мультипликаторов на рынке. Мы значительно снизились по этим мультипликаторам по сравнению и с 2021 годом, и по сравнению с предыдущими годами, которые были хорошими в нашей фондовой истории", - считает она. По ее словам, несмотря на то что Россия многие годы, даже будучи частью глобального рынка, торговалась с дисконтом к своим основным сравнимым рынкам, тем не менее этот дисконт последовательно сокращался. "Сокращался он под влиянием разных факторов, в том числе и под влиянием тех мер, которые регулятор предпринимал для улучшения корпоративных практик российских компаний. К сожалению, в 2022 году этот дисконт снова расширился из-за того, что с рынка ушла значительная часть инвесторов", - отметила она. "На мой взгляд, возвращение инвесторского интереса к российскому рынку приведет мультипликаторы на тот уровень, где он был еще лет пять назад, и в целом оценка может быть даже и выше, потому что многие российские компании за этот период еще и выросли по выручке и прибыли. Поэтому те же самые компании, но, по другой оценке, могут быстрее нас привести к цели, чем неорганический рост, когда на рынке появляются новые эмитенты", - сказала она. Пока высокая ключевая ставка позволяет "припарковать" часть свободных средств на безрисковом активе с относительно неплохой доходностью, но вдолгую длинные, умные деньги в депозитах находиться не будут, отметила она. "Деньги в стране накапливаются. Надо просто подождать, когда эти деньги будут переходить на публичный рынок. Это будет эволюционный процесс, но мы уже сейчас видим частичное проникновение этих денег на рынок", - сказала она. "Когда деньги граждан начнут из депозитов активно перетекать в фондовый рынок, мы увидим переоценку компаний, и вслед за этим появятся триггеры для неорганического роста, потому что когда рынок начнет подниматься, появится и интерес со стороны новых эмитентов к размещению акций", - заключила Логинова. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы