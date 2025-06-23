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Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов
Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов - 23.06.2025, ПРАЙМ
Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов
Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов внутри страны, агентство готово к сотрудничеству по этому вопросу, заявил гендиректор МАГАТЭ... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:35+0300
2025-06-23T12:35+0300
газ
иран
вена
рафаэль гросси
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ВЕНА, 23 июн - ПРАЙМ. Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов внутри страны, агентство готово к сотрудничеству по этому вопросу, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ. "О любом перемещение ядерного материала с объекта под гарантиями (МАГАТЭ - ред.) в другое место в Иране должно быть сообщено агентству, согласно требованиям соглашения о гарантиях с Ираном", - сказал Гросси. Запись его выступления опубликовало МАГАТЭ на странице в социальной сети X. Гендиректор МАГАТЭ подтвердил готовность агентства сотрудничать с Ираном по этому вопросу.
https://1prime.ru/20250623/iran-858798911.html
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газ, иран, вена, рафаэль гросси, магатэ
Газ, ИРАН, Вена, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
12:35 23.06.2025
 
Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов

Глава МАГАТЭ Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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ВЕНА, 23 июн - ПРАЙМ. Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов внутри страны, агентство готово к сотрудничеству по этому вопросу, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ.
"О любом перемещение ядерного материала с объекта под гарантиями (МАГАТЭ - ред.) в другое место в Иране должно быть сообщено агентству, согласно требованиям соглашения о гарантиях с Ираном", - сказал Гросси. Запись его выступления опубликовало МАГАТЭ на странице в социальной сети X.
Гендиректор МАГАТЭ подтвердил готовность агентства сотрудничать с Ираном по этому вопросу.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
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11:56
 
ГазИРАНВенаРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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