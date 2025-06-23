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Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов
Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов - 23.06.2025, ПРАЙМ
Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов
Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов внутри страны, агентство готово к сотрудничеству по этому вопросу, заявил гендиректор МАГАТЭ... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:35+0300
2025-06-23T12:35+0300
2025-06-23T12:35+0300
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ВЕНА, 23 июн - ПРАЙМ. Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов внутри страны, агентство готово к сотрудничеству по этому вопросу, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ. "О любом перемещение ядерного материала с объекта под гарантиями (МАГАТЭ - ред.) в другое место в Иране должно быть сообщено агентству, согласно требованиям соглашения о гарантиях с Ираном", - сказал Гросси. Запись его выступления опубликовало МАГАТЭ на странице в социальной сети X. Гендиректор МАГАТЭ подтвердил готовность агентства сотрудничать с Ираном по этому вопросу.
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Газ, ИРАН, Вена, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов
Глава МАГАТЭ Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов
ВЕНА, 23 июн - ПРАЙМ. Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов внутри страны, агентство готово к сотрудничеству по этому вопросу, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ.
"О любом перемещение ядерного материала с объекта под гарантиями (МАГАТЭ - ред.) в другое место в Иране должно быть сообщено агентству, согласно требованиям соглашения о гарантиях с Ираном", - сказал Гросси. Запись его выступления опубликовало МАГАТЭ на странице в социальной сети X.
Гендиректор МАГАТЭ подтвердил готовность агентства сотрудничать с Ираном по этому вопросу.
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