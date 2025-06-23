https://1prime.ru/20250623/magate--858801275.html

Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов

Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов - 23.06.2025, ПРАЙМ

Гросси: Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов

Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов внутри страны, агентство готово к сотрудничеству по этому вопросу, заявил гендиректор МАГАТЭ... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T12:35+0300

2025-06-23T12:35+0300

2025-06-23T12:35+0300

газ

иран

вена

рафаэль гросси

магатэ

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ВЕНА, 23 июн - ПРАЙМ. Иран должен сообщать МАГАТЭ о любом перемещении ядерных материалов внутри страны, агентство готово к сотрудничеству по этому вопросу, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая перед Советом управляющих МАГАТЭ. "О любом перемещение ядерного материала с объекта под гарантиями (МАГАТЭ - ред.) в другое место в Иране должно быть сообщено агентству, согласно требованиям соглашения о гарантиях с Ираном", - сказал Гросси. Запись его выступления опубликовало МАГАТЭ на странице в социальной сети X. Гендиректор МАГАТЭ подтвердил готовность агентства сотрудничать с Ираном по этому вопросу.

https://1prime.ru/20250623/iran-858798911.html

иран

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газ, иран, вена, рафаэль гросси, магатэ