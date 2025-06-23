https://1prime.ru/20250623/mariupol-858785699.html
Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин
Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин - 23.06.2025, ПРАЙМ
Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T04:30+0300
2025-06-23T04:30+0300
2025-06-23T04:30+0300
бизнес
мариуполь
денис пушилин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, вопрос разминирования и восстановление аэропорта Мариуполя зависят от вопросов безопасности, как только обстановка стабилизируется, процесс начнется.
"Мариуполь станет вообще таким транспортным хабом, потому что здесь концентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт, и морской торговый порт, и авиасообщение", - отметил Пушилин.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, мариуполь, денис пушилин
Бизнес, Мариуполь, Денис Пушилин
Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин
Пушилин: Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина, вопрос разминирования и восстановление аэропорта Мариуполя зависят от вопросов безопасности, как только обстановка стабилизируется, процесс начнется.
"Мариуполь станет вообще таким транспортным хабом, потому что здесь концентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт, и морской торговый порт, и авиасообщение", - отметил Пушилин.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.