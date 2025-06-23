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Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин

Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин - 23.06.2025, ПРАЙМ

Мариуполь станет крупным транспортным хабом, заявил Пушилин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T04:30+0300

2025-06-23T04:30+0300

2025-06-23T04:30+0300

бизнес

мариуполь

денис пушилин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Мариуполь станет крупным транспортным хабом с аэропортом и морским портом, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По словам Пушилина, вопрос разминирования и восстановление аэропорта Мариуполя зависят от вопросов безопасности, как только обстановка стабилизируется, процесс начнется. "Мариуполь станет вообще таким транспортным хабом, потому что здесь концентрированы будут и автомобильные дороги, и железнодорожный транспорт, и морской торговый порт, и авиасообщение", - отметил Пушилин. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

мариуполь

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бизнес, мариуполь, денис пушилин