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Россия и Куба планируют создать логистический центр - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Россия и Куба планируют создать логистический центр
Россия и Куба планируют создать логистический центр - 23.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Куба планируют создать логистический центр
Россия и Куба работают над созданием логистического центра на базе порта Мариэль, заявила РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор Национального... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T13:33+0300
2025-06-23T13:33+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - ПРАЙМ. Россия и Куба работают над созданием логистического центра на базе порта Мариэль, заявила РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. "Самое главное - это создание логистического хаба на Кубе, в порту Мариэль. Мы работаем параллельно над открытием хаба", - рассказала она Также она уточнила, что представители российских и кубинских деловых кругов обсуждают механизмы финансово-банковского содействия торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, в том числе при поддержке Российского экспортного центра. По мнению Машковой, российские предприятия могли бы активнее использовать для доставки своей продукции по всему региону Центральной Америки и Карибского бассейна инфраструктуру кубинского порта Мариэль, включающую в себя, в том числе, складские помещения и железную дорогу. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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россия, бизнес, куба
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Бизнес, КУБА
13:33 23.06.2025
 
Россия и Куба планируют создать логистический центр

Машкова: Россия и Куба работают над созданием логистического центра на базе порта Мариэль

*Флаг Кубы
*Флаг Кубы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - ПРАЙМ. Россия и Куба работают над созданием логистического центра на базе порта Мариэль, заявила РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
"Самое главное - это создание логистического хаба на Кубе, в порту Мариэль. Мы работаем параллельно над открытием хаба", - рассказала она
Также она уточнила, что представители российских и кубинских деловых кругов обсуждают механизмы финансово-банковского содействия торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, в том числе при поддержке Российского экспортного центра.
По мнению Машковой, российские предприятия могли бы активнее использовать для доставки своей продукции по всему региону Центральной Америки и Карибского бассейна инфраструктуру кубинского порта Мариэль, включающую в себя, в том числе, складские помещения и железную дорогу.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Петербургский международный экономический форум - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025РОССИЯБизнесКУБА
 
 
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