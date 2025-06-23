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"Никчемный!": Трамп призвал как можно скорее отстранить конгрессмена Масси
"Никчемный!": Трамп призвал как можно скорее отстранить конгрессмена Масси - 23.06.2025, ПРАЙМ
"Никчемный!": Трамп призвал как можно скорее отстранить конгрессмена Масси
Американский президент Дональд Трамп призвал как можно скорее отстранить члена палаты представителей США Томаса Масси, назвав его бездельником. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T18:09+0300
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ВАШИНГТОН, 23 июн - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп призвал как можно скорее отстранить члена палаты представителей США Томаса Масси, назвав его бездельником. “Уберите этого “бездельника” из офиса как можно скорее!” - написал президент в социальной сети Х, комментируя свое предыдущее сообщение в адрес конгрессмена. При этом Трамп в характеристике Масси употребил английское слово “bum”, которое в оскорбительной форме также может означать “никчемный человек”. Трамп 22 июня исключил из числа своих сторонников Масси. Президент также назвал законодателя "отрицательной силой" и "простодушным выскочкой". Кроме того, американский лидер призвал своих сторонников "отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы". В понедельник телеканал NBC со ссылкой на представителей администрации сообщил, что команда Трампа начинает работу по смещению члена палаты представителей американского конгресса Масси за его критику в адрес главы Белого дома, в том числе, за удары по Ирану. Телеканал отмечал, что Трамп и Масси уже давно не ладят друг с другом: еще в 2020 году Трамп заявлял, что хочет исключить конгрессмена из Республиканской партии, однако тот сохранил кресло в палате представителей, а позже даже получил поддержку Трампа в 2022 году.
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Политика, ВАШИНГТОН, США, ИРАН, Дональд Трамп, NBC
"Никчемный!": Трамп призвал как можно скорее отстранить конгрессмена Масси
Трамп призвал как можно скорее отстранить конгрессмена Масси, назвав его бездельником
ВАШИНГТОН, 23 июн - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп призвал как можно скорее отстранить члена палаты представителей США Томаса Масси, назвав его бездельником.
“Уберите этого “бездельника” из офиса как можно скорее!” - написал президент в социальной сети Х, комментируя свое предыдущее сообщение в адрес конгрессмена.
При этом Трамп в характеристике Масси употребил английское слово “bum”, которое в оскорбительной форме также может означать “никчемный человек”.
Трамп 22 июня исключил из числа своих сторонников Масси. Президент также назвал законодателя "отрицательной силой" и "простодушным выскочкой". Кроме того, американский лидер призвал своих сторонников "отказаться от жалкого неудачника Масси, как от чумы".
В понедельник телеканал NBC со ссылкой на представителей администрации сообщил, что команда Трампа начинает работу по смещению члена палаты представителей американского конгресса Масси за его критику в адрес главы Белого дома, в том числе, за удары по Ирану. Телеканал отмечал, что Трамп и Масси уже давно не ладят друг с другом: еще в 2020 году Трамп заявлял, что хочет исключить конгрессмена из Республиканской партии, однако тот сохранил кресло в палате представителей, а позже даже получил поддержку Трампа в 2022 году.
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