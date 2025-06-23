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Медь дешевеет на геополитических рисках
Медь дешевеет на геополитических рисках - 23.06.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет на геополитических рисках
Стоимость меди в понедельник снижается на фоне геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T08:38+0300
2025-06-23T08:38+0300
2025-06-23T08:38+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник снижается на фоне геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.30 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,3%, до 4,819 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,19%, до 9 633,5 доллара, стоимость алюминия - поднялась на 1,11%, до 2 549,5 доллара, цинка - снизилась на 0,38%, до 2 630,5 доллара. Трейдеры проявляют осторожность на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. Инвесторы ожидают ответных действий Ирана. На этом фоне азиатские фондовые индексы в основном снижаются в понедельник, в то время как нефть дорожает более чем на 1% на фоне рисков перебоев поставок.
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рынок, торги, иран, ближний восток, comex
Экономика, Рынок, Торги, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Comex
Медь дешевеет на геополитических рисках
Стоимость меди снижается на фоне геополитических рисков
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник снижается на фоне геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,3%, до 4,819 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,19%, до 9 633,5 доллара, стоимость алюминия - поднялась на 1,11%, до 2 549,5 доллара, цинка - снизилась на 0,38%, до 2 630,5 доллара.
Трейдеры проявляют осторожность на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
В то же время парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. Инвесторы ожидают ответных действий Ирана.
На этом фоне азиатские фондовые индексы в основном снижаются в понедельник, в то время как нефть дорожает более чем на 1% на фоне рисков перебоев поставок.
Медь дешевеет после заседания центробанка Китая