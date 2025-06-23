https://1prime.ru/20250623/medvedchuk-858793184.html

Медведчук призвал убрать "безумцев" из власти в Киеве

Медведчук призвал убрать "безумцев" из власти в Киеве - 23.06.2025, ПРАЙМ

Медведчук призвал убрать "безумцев" из власти в Киеве

Для восстановления мира и стабильности в Европе нужно убрать безумцев из власти в Киеве, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T09:50+0300

2025-06-23T09:50+0300

2025-06-23T09:50+0300

политика

европа

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украина

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МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Для восстановления мира и стабильности в Европе нужно убрать безумцев из власти в Киеве, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Всем западным политикам нужно понять только одно: уберите безумцев из власти в Киеве, и вы восстановите мир и стабильность в Европе. Анти-Россия не нужна ни России, ни Европе, ни в первую очередь самим украинцам", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, именно Зеленский уничтожил Украину как государство. При этом западные политики "продолжают сюсюкать с бандой Зеленского". "Но хуже всего то, что они копируют его действия: разводят антироссийскую истерию, вредят России, где только могут, пытаются влезть в войну с ней… Многие европейские политики, обвиняя Россию, поют с чужого голоса, не понимая, что ведут свои народы к страшной войне", - отметил Медведчук.

https://1prime.ru/20250616/medvedchuk-858521389.html

европа

киев

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европа, киев, украина, запад