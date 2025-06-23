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Военная база США в Сирии подверглась атаке, сообщили СМИ - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Военная база США в Сирии подверглась атаке, сообщили СМИ
Военная база США в Сирии подверглась атаке, сообщили СМИ - 23.06.2025, ПРАЙМ
Военная база США в Сирии подверглась атаке, сообщили СМИ
Военная база США в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке, передает иранское госагентство Mehr со ссылкой на источники. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T13:47+0300
2025-06-23T13:47+0300
политика
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ТЕГЕРАН, 23 июн - ПРАЙМ. Военная база США в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке, передает иранское госагентство Mehr со ссылкой на источники. "Информированные источники сообщили в понедельник, что американская военная база в Сирии подверглась нападению. Источники заявили, что целью нападения стала американская военная база в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака в Сирии", - говорится в сообщении. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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иран, сша, тегеран, дональд трамп, джей ди вэнс, антониу гутерреш, оон, мид, магатэ
Политика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Антониу Гутерреш, ООН, МИД, МАГАТЭ
13:47 23.06.2025
 
Военная база США в Сирии подверглась атаке, сообщили СМИ

Mehr: военная база США в провинции Эль-Хасака в Сирии подверглась атаке

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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ТЕГЕРАН, 23 июн - ПРАЙМ. Военная база США в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке, передает иранское госагентство Mehr со ссылкой на источники.
"Информированные источники сообщили в понедельник, что американская военная база в Сирии подверглась нападению. Источники заявили, что целью нападения стала американская военная база в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака в Сирии", - говорится в сообщении.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
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ПолитикаИРАНСШАТегеранДональд ТрампДжей Ди ВэнсАнтониу ГутеррешООНМИДМАГАТЭ
 
 
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