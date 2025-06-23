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Счетная палата напомнила о мерах господдержки покупки жилья для молодежи - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Счетная палата напомнила о мерах господдержки покупки жилья для молодежи
Счетная палата напомнила о мерах господдержки покупки жилья для молодежи - 23.06.2025, ПРАЙМ
Счетная палата напомнила о мерах господдержки покупки жилья для молодежи
Государство сегодня предоставляет меры поддержки молодежи для приобретения жилья, например, такую категорию заемщиков имеют программы "Молодая семья" и... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:02+0300
2025-06-23T12:02+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – ПРАЙМ. Государство сегодня предоставляет меры поддержки молодежи для приобретения жилья, например, такую категорию заемщиков имеют программы "Молодая семья" и "Дальневосточная ипотека"; у госпрограмм есть ограничения, но в этом и состоит их адресность, сообщила аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "У нас они (меры поддержки молодежи – ред.) существуют. Например, программа "Молодая семья", которая позволяет нуждающимся гражданам получить выплату на покупку, строительство жилья или погашение ипотеки. Возраст участников – до 35 лет. Есть отдельные территориальные программы: например, в рамках Дальневосточной ипотеки обозначены такие категории заемщиков как: молодые семьи, в которых оба супруга в возрасте до 35 лет (включительно), и граждане, которым не исполнилось 36 лет, с детьми в возрасте до 18 лет (включительно). Есть и другие территориальные программы", - напомнила Трунова. "Да, эти программы имеют ограничения, то есть не каждый и не в любом регионе (в случае Дальневосточной ипотеки) может воспользоваться льготными программами, но в этом и состоит их целевой характер", - отметила аудитор. В сентябре прошлого года Счетная палата сообщала об итогах анализа результатов пяти ипотечных программ с господдержкой (семейной, уже завершившейся безадресной льготной, дальневосточной, сельской и IT-ипотеки) по итогам 2021-2023 годов. В ходе анализа ведомство обнаружило, что почти 115 тысяч заемщиков к началу 2024 года взяли более одной льготной ипотеки (всего на 1,1 триллиона рублей), из них около 1,6 тысячи - более пяти льготных кредитов, а один человек смог оформить 26 льготных ипотек. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в октябре прошлого года также высказалась за предоставление льготной ипотеки по принципу адресности. Спикер считает, что программу льготной ипотеки надо модернизировать, сделать ее более адресной. Матвиенко отметила необходимость активнее развивать программы точечного стимулирования спроса на жилье по регионам, по профессиям. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.
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недвижимость, финансы, бизнес, счетная палата
ПМЭФ-2025, Недвижимость, Финансы, Бизнес, Счетная палата
12:02 23.06.2025
 
Счетная палата напомнила о мерах господдержки покупки жилья для молодежи

Счетная палата: меры поддержки молодежи для приобретения жилья имеют ограничения

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – ПРАЙМ. Государство сегодня предоставляет меры поддержки молодежи для приобретения жилья, например, такую категорию заемщиков имеют программы "Молодая семья" и "Дальневосточная ипотека"; у госпрограмм есть ограничения, но в этом и состоит их адресность, сообщила аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"У нас они (меры поддержки молодежи – ред.) существуют. Например, программа "Молодая семья", которая позволяет нуждающимся гражданам получить выплату на покупку, строительство жилья или погашение ипотеки. Возраст участников – до 35 лет. Есть отдельные территориальные программы: например, в рамках Дальневосточной ипотеки обозначены такие категории заемщиков как: молодые семьи, в которых оба супруга в возрасте до 35 лет (включительно), и граждане, которым не исполнилось 36 лет, с детьми в возрасте до 18 лет (включительно). Есть и другие территориальные программы", - напомнила Трунова.
"Да, эти программы имеют ограничения, то есть не каждый и не в любом регионе (в случае Дальневосточной ипотеки) может воспользоваться льготными программами, но в этом и состоит их целевой характер", - отметила аудитор.
В сентябре прошлого года Счетная палата сообщала об итогах анализа результатов пяти ипотечных программ с господдержкой (семейной, уже завершившейся безадресной льготной, дальневосточной, сельской и IT-ипотеки) по итогам 2021-2023 годов. В ходе анализа ведомство обнаружило, что почти 115 тысяч заемщиков к началу 2024 года взяли более одной льготной ипотеки (всего на 1,1 триллиона рублей), из них около 1,6 тысячи - более пяти льготных кредитов, а один человек смог оформить 26 льготных ипотек.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в октябре прошлого года также высказалась за предоставление льготной ипотеки по принципу адресности. Спикер считает, что программу льготной ипотеки надо модернизировать, сделать ее более адресной. Матвиенко отметила необходимость активнее развивать программы точечного стимулирования спроса на жилье по регионам, по профессиям.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.
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