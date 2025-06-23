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В МИД оценили перспективы нормализации отношений с НАТО

В МИД оценили перспективы нормализации отношений с НАТО - 23.06.2025, ПРАЙМ

В МИД оценили перспективы нормализации отношений с НАТО

В условиях агрессивной политики НАТО нормализация отношений Москвы с альянсом не просматривается даже в отдаленной перспективе, заявил РИА Новости замглавы МИД... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T08:24+0300

2025-06-23T08:24+0300

2025-06-23T08:24+0300

политика

россия

москва

александр грушко

марк рютте

нато

мид рф

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. В условиях агрессивной политики НАТО нормализация отношений Москвы с альянсом не просматривается даже в отдаленной перспективе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "В НАТО пока не проявляют подобную готовность (к прагматичному взаимодействию на основе принципов суверенного равенства - ред.), практически каждый день говорят о том, что Россия остается для нее угрозой номер один. Под эту установку выстраивается процесс военного строительства НАТО, создающий самые серьезные и долгосрочные риски для нашей безопасности. В таких условиях нормализация отношений не просматривается даже в отдаленной перспективе", - сказал он в интервью агентству. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не исключает "в долгосрочной перспективе" поэтапную нормализацию отношений с Москвой. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.

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