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Россия готова к контрмерам в ответ на угрозы НАТО, заявили в МИД
Россия готова к контрмерам в ответ на угрозы НАТО, заявили в МИД - 23.06.2025, ПРАЙМ
Россия готова к контрмерам в ответ на угрозы НАТО, заявили в МИД
Россия готова будет действовать на упреждение в ответ на угрожающие ее безопасности действия НАТО, которые в том числе касаются планов по наращиванию... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T08:38+0300
2025-06-23T08:38+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия готова будет действовать на упреждение в ответ на угрожающие ее безопасности действия НАТО, которые в том числе касаются планов по наращиванию интегрированной системы ПРО/ПВО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. Ранее генсек альянса Марк Рютте говорил, что на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня страны альянса примут новые цели по обороне и сдерживанию, включая усиление ПВО и ПРО, и ракетам большой дальности. "Рютте заявил о необходимости нарастить возможности ПВО/ПРО альянса на 400%, чтобы якобы "защититься от России". Нам, видимо, стоит это воспринимать как признание мощи наших вооруженных сил, продемонстрированной и в ходе СВО. Насколько быстро натовцы смогут реализовать поставленную задачу на практике, сложно сказать. Работа над совершенствованием интегрированной системы ПВО/ПРО альянса всегда двигалась непросто", - сказал Грушко. "Наша реакция будет зависеть от возникающих угроз. Еще раз отмечу, в ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в т.ч. упреждающие", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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россия, москва, гаага, александр грушко, марк рютте, нато
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Гаага, Александр Грушко, Марк Рютте, НАТО
Россия готова к контрмерам в ответ на угрозы НАТО, заявили в МИД
Грушко: РФ готова принимать упреждающие меры в ответ на наращивание ПРО в НАТО
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия готова будет действовать на упреждение в ответ на угрожающие ее безопасности действия НАТО, которые в том числе касаются планов по наращиванию интегрированной системы ПРО/ПВО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее генсек альянса Марк Рютте говорил, что на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня страны альянса примут новые цели по обороне и сдерживанию, включая усиление ПВО и ПРО, и ракетам большой дальности.
"Рютте заявил о необходимости нарастить возможности ПВО/ПРО альянса на 400%, чтобы якобы "защититься от России". Нам, видимо, стоит это воспринимать как признание мощи наших вооруженных сил, продемонстрированной и в ходе СВО. Насколько быстро натовцы смогут реализовать поставленную задачу на практике, сложно сказать. Работа над совершенствованием интегрированной системы ПВО/ПРО альянса всегда двигалась непросто", - сказал Грушко.
"Наша реакция будет зависеть от возникающих угроз. Еще раз отмечу, в ответ на любые враждебные действия в отношении России мы будем принимать все необходимые контрмеры, в т.ч. упреждающие", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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