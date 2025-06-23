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В МИД прокомментировали итоги саммита НАТО - 23.06.2025, ПРАЙМ
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В МИД прокомментировали итоги саммита НАТО
В МИД прокомментировали итоги саммита НАТО - 23.06.2025, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали итоги саммита НАТО
Итоговая декларация саммита НАТО может и не упоминать тему возможного членства Украины, но у Москвы нет иллюзий, многие хотели бы видеть Киев в альянсе, заявил... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T08:51+0300
2025-06-23T08:51+0300
политика
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Итоговая декларация саммита НАТО может и не упоминать тему возможного членства Украины, но у Москвы нет иллюзий, многие хотели бы видеть Киев в альянсе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. Судя по заявлениям ряда представителей стран-членов НАТО, упоминания о евроатлантической перспективе Украины в итоговом документе саммита, если таковой одобрят, может и не быть, указал дипломат. Это, в первую очередь, станет отражением позиции новой американской администрации, с которой вынуждены считаться европейские союзники Вашингтона, добавил Грушко. "Вместе с тем, у нас нет иллюзий. Многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в альянсе – как они говорят, в качестве форпоста противостояния России. Нужно ли это противостояние гражданам их стран – ответ очевиден для всех, кроме руководства этих государств. Напомню, что евроатлантическая ориентация зафиксирована и в конституции Украины", - сказал он в интервью агентству. "Позиция России в этом отношении неизменна – перспективы членства Киева в этом агрессивном военном блоке являются прямой угрозой для нашей безопасности", - подчеркнул дипломат. Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
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россия, украина, киев, александр грушко, нато, мид рф
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев, Александр Грушко, НАТО, МИД РФ
08:51 23.06.2025
 
В МИД прокомментировали итоги саммита НАТО

Замглавы МИД Грушко: у России нет иллюзий по поводу членства Украины в НАТО

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Итоговая декларация саммита НАТО может и не упоминать тему возможного членства Украины, но у Москвы нет иллюзий, многие хотели бы видеть Киев в альянсе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Судя по заявлениям ряда представителей стран-членов НАТО, упоминания о евроатлантической перспективе Украины в итоговом документе саммита, если таковой одобрят, может и не быть, указал дипломат.
Это, в первую очередь, станет отражением позиции новой американской администрации, с которой вынуждены считаться европейские союзники Вашингтона, добавил Грушко.
"Вместе с тем, у нас нет иллюзий. Многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в альянсе – как они говорят, в качестве форпоста противостояния России. Нужно ли это противостояние гражданам их стран – ответ очевиден для всех, кроме руководства этих государств. Напомню, что евроатлантическая ориентация зафиксирована и в конституции Украины", - сказал он в интервью агентству.
"Позиция России в этом отношении неизменна – перспективы членства Киева в этом агрессивном военном блоке являются прямой угрозой для нашей безопасности", - подчеркнул дипломат.
Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАКиевАлександр ГрушкоНАТОМИД РФ
 
 
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