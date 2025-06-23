https://1prime.ru/20250623/mid-858789346.html

В МИД прокомментировали итоги саммита НАТО

В МИД прокомментировали итоги саммита НАТО - 23.06.2025, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали итоги саммита НАТО

Итоговая декларация саммита НАТО может и не упоминать тему возможного членства Украины, но у Москвы нет иллюзий, многие хотели бы видеть Киев в альянсе, заявил... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T08:51+0300

2025-06-23T08:51+0300

2025-06-23T08:51+0300

политика

россия

украина

киев

александр грушко

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76231/51/762315181_0:324:2979:2000_1920x0_80_0_0_d7bdeffc9de505efe4f273dbf453b181.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Итоговая декларация саммита НАТО может и не упоминать тему возможного членства Украины, но у Москвы нет иллюзий, многие хотели бы видеть Киев в альянсе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. Судя по заявлениям ряда представителей стран-членов НАТО, упоминания о евроатлантической перспективе Украины в итоговом документе саммита, если таковой одобрят, может и не быть, указал дипломат. Это, в первую очередь, станет отражением позиции новой американской администрации, с которой вынуждены считаться европейские союзники Вашингтона, добавил Грушко. "Вместе с тем, у нас нет иллюзий. Многие западные лидеры хотели бы видеть Украину в альянсе – как они говорят, в качестве форпоста противостояния России. Нужно ли это противостояние гражданам их стран – ответ очевиден для всех, кроме руководства этих государств. Напомню, что евроатлантическая ориентация зафиксирована и в конституции Украины", - сказал он в интервью агентству. "Позиция России в этом отношении неизменна – перспективы членства Киева в этом агрессивном военном блоке являются прямой угрозой для нашей безопасности", - подчеркнул дипломат. Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.

https://1prime.ru/20250619/ukraina-858650992.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, киев, александр грушко, нато, мид рф