https://1prime.ru/20250623/minfin--858815216.html
Минфин утвердил два новых и четыре дополнительных выпуска ОФЗ-ПД
Минфин утвердил два новых и четыре дополнительных выпуска ОФЗ-ПД - 23.06.2025, ПРАЙМ
Минфин утвердил два новых и четыре дополнительных выпуска ОФЗ-ПД
Минфин России утвердил два новых и четыре дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T17:39+0300
2025-06-23T17:39+0300
2025-06-23T17:39+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Минфин России утвердил два новых и четыре дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства. На аукционах Минфина с 25 июня будут доступны ОФЗ серий 26249 с погашением в июне 2032 года в объеме до 500 миллиардов рублей по номинальной стоимости и 26250 с погашением в июне 2037 года в объеме до 750 миллиардов рублей. Также будут доступны ОФЗ дополнительных выпусков: 26224 с погашением в мае 2029 года в объеме до 50 миллиардов рублей, 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме до 100 миллиардов рублей, 26247 с погашением в мае 2039 года в объеме до 250 миллиардов рублей и 26248 с погашением в мае 2040 года в объеме до 250 миллиардов рублей. "Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - сообщило министерство.
https://1prime.ru/20250623/minfin-858808847.html
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финансы, россия, банки, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, Минфин
Минфин утвердил два новых и четыре дополнительных выпуска ОФЗ-ПД
Минфин России утвердил два новых и четыре дополнительных выпуска ОФЗ-ПД
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Минфин России утвердил два новых и четыре дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.
На аукционах Минфина с 25 июня будут доступны ОФЗ серий 26249 с погашением в июне 2032 года в объеме до 500 миллиардов рублей по номинальной стоимости и 26250 с погашением в июне 2037 года в объеме до 750 миллиардов рублей.
Также будут доступны ОФЗ дополнительных выпусков: 26224 с погашением в мае 2029 года в объеме до 50 миллиардов рублей, 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме до 100 миллиардов рублей, 26247 с погашением в мае 2039 года в объеме до 250 миллиардов рублей и 26248 с погашением в мае 2040 года в объеме до 250 миллиардов рублей.
"Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - сообщило министерство.
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