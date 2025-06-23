https://1prime.ru/20250623/minfin-858808847.html

Минфин выплатил купон по евробондам на 18,4 миллиарда рублей

Минфин выплатил купон по евробондам на 18,4 миллиарда рублей - 23.06.2025, ПРАЙМ

Минфин выплатил купон по евробондам на 18,4 миллиарда рублей

Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах, номинированных в долларах, на общую сумму 18,4... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T15:01+0300

2025-06-23T15:01+0300

2025-06-23T15:01+0300

экономика

рынок

финансы

сша

минфин

нрд

https://cdnn.1prime.ru/img/82886/16/828861696_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_fe106d43ba809bee925506293104900c.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах, номинированных в долларах, на общую сумму 18,4 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроками погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 18,4 миллиарда рублей (эквивалент 234,8 миллиона долларов США)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

https://1prime.ru/20250620/sotrudnichestvo-858728748.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, сша, минфин, нрд