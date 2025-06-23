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Минфин выплатил купон по евробондам на 18,4 миллиарда рублей - 23.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250623/minfin-858808847.html
Минфин выплатил купон по евробондам на 18,4 миллиарда рублей
Минфин выплатил купон по евробондам на 18,4 миллиарда рублей - 23.06.2025, ПРАЙМ
Минфин выплатил купон по евробондам на 18,4 миллиарда рублей
Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах, номинированных в долларах, на общую сумму 18,4... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T15:01+0300
2025-06-23T15:01+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах, номинированных в долларах, на общую сумму 18,4 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроками погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 18,4 миллиарда рублей (эквивалент 234,8 миллиона долларов США)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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рынок, финансы, сша, минфин, нрд
Экономика, Рынок, Финансы, США, Минфин, НРД
15:01 23.06.2025
 
Минфин выплатил купон по евробондам на 18,4 миллиарда рублей

Минфин выплатил в рублях купон по выпускам евробондов на 18,4 миллиарда рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство финансов РФ
Министерство финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах, номинированных в долларах, на общую сумму 18,4 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроками погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 18,4 миллиарда рублей (эквивалент 234,8 миллиона долларов США)", сообщил Минфин.
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
АЗС Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
"Роснефть" и Минфин начнут сотрудничество в финансовой сфере
20 июня, 15:04
 
ЭкономикаРынокФинансыСШАМинфинНРД
 
 
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