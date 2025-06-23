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Минпромторг и МЭР разработали меры для защиты рынка от небезопасных товаров

Минпромторг и МЭР разработали меры для защиты рынка от небезопасных товаров - 23.06.2025, ПРАЙМ

Минпромторг и МЭР разработали меры для защиты рынка от небезопасных товаров

Минпромторг и Минэкономразвития России разработали комплекс мер для защиты рынка России от небезопасных товаров, сообщил в интервью РИА Новости глава... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T02:30+0300

2025-06-23T02:30+0300

2025-06-23T02:30+0300

экономика

бизнес

россия

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антон алиханов

минпромторг

росстандарт

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Минпромторг и Минэкономразвития России разработали комплекс мер для защиты рынка России от небезопасных товаров, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Мы с Минэкономразвития сформировали комплекс мер. Прежде всего это изменения в законодательстве, чтобы вернуть госконтроль за отдельными видами промышленной продукции – считаю, что он будет эффективным. Это подтверждает эксперимент, который Росстандарт проводит по определённым видам строительных изделий и материалов. Речь идет о кабельной продукции, различных видах цемента, строительных и бетонных смесях, а также отопительных конвекторах и радиаторах. За год эксперимента уже проведено свыше 2 тысяч контрольных мероприятий", — сказал министр. Алиханов отметил, что по результатам проверок в 57% случаев выявлены нарушения требований, предъявляемых к качеству продукции. Такая небезопасная продукция отзывается с рынка. Министр пояснил, что государственный контроль является одним из ключевых механизмов защиты потребителей. Он обеспечивает контроль качества и безопасности продукции установленным требованиям на всех этапах: от производства и до обращения. Еще одной инициативой для защиты рынка является закрепление регулирования технических условий. Алиханов отметил, что это непубличный инструмент, в котором производитель сам определяет требования к своей продукции. "Требования технических условий могут оказаться ниже ГОСТов. Простой пример: если производитель кладет сайру в банку с надписью "килька", это может не нарушать нормы безопасности или требования технических условий. Но абсолютно не отвечает ожиданиям потребителя и, главное, нарушает требования ГОСТа", — привел пример министр. Он заключил, что вывод технических условий из нерегулируемой зоны повысит прозрачность и обеспечит честную конкуренцию на рынке России. Это положительно скажется на качестве продукции, выпускаемой в обращение и повысит доверие потребителей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 08.00 мск 23 июня.

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