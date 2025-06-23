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Минпромторг предложит продлить параллельный импорт - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг предложит продлить параллельный импорт
Минпромторг предложит продлить параллельный импорт - 23.06.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложит продлить параллельный импорт
Минпромторг РФ планирует подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы... | 23.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ПМЭФ-2025. "Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 год. Соответствующие предложение мы подготовим", - сказал он. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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россия, рф, минпромторг
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
12:01 23.06.2025 (обновлено: 12:02 23.06.2025)
 
Минпромторг предложит продлить параллельный импорт

Минпромторг планирует продлить механизм параллельного импорта на 2026 год

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует подготовить предложение о продлении механизма параллельного импорта на 2026 год, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах ПМЭФ-2025.
"Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 год. Соответствующие предложение мы подготовим", - сказал он.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
АЗС Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025РОССИЯРФМинпромторг
 
 
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