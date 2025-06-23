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В Минпромторге оценили последствия отказа ЕС от российских удобрений - 23.06.2025, ПРАЙМ
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В Минпромторге оценили последствия отказа ЕС от российских удобрений
В Минпромторге оценили последствия отказа ЕС от российских удобрений - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Минпромторге оценили последствия отказа ЕС от российских удобрений
Отказ стран Евросоюза от российских минеральных удобрений, скорее всего, негативно отразится на их продовольственной инфляции, такое мнение выразил глава... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T13:46+0300
2025-06-23T13:46+0300
экономика
мировая экономика
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антон алиханов
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Отказ стран Евросоюза от российских минеральных удобрений, скорее всего, негативно отразится на их продовольственной инфляции, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Сейчас европейцы заявляют, что обойдутся без наших удобрений. Но, мне кажется, это приведет для них к плачевным последствиям. Не в том смысле, что они не смогут купить удобрения, а в том смысле, что они, скорее всего, будут покупать их дороже, а значит, это будет давить на продовольственную инфляцию этих стран", - сказал Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24". Министр добавил, что без российских минеральных удобрений не может обойтись весь мир. Отечественные производители в этом сегменте всегда найдут свой рынок. Кроме того, Россия является лидером с точки зрения в том числе международной представленности в металлургии, добавил Алиханов. Много высокотехнологичных товаров в стране и в области химии. Совет ЕС ранее в июне утвердил введение с 1 июля новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Сообщалось, что ограничения будут строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам". Предполагается также, что повышение пошлин будет происходить постепенно, переходный период займет три года. После вступления в силу этого решения заградительные пошлины будут распространяться на всю сельскохозяйственную продукцию из России.
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мировая экономика, рф, белоруссия, антон алиханов, ес, минпромторг
Экономика, Мировая экономика, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Антон Алиханов, ЕС, Минпромторг
13:46 23.06.2025
 
В Минпромторге оценили последствия отказа ЕС от российских удобрений

Алиханов: отказ ЕС от российских удобрений скажется на их продовольственной инфляции

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Отказ стран Евросоюза от российских минеральных удобрений, скорее всего, негативно отразится на их продовольственной инфляции, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Сейчас европейцы заявляют, что обойдутся без наших удобрений. Но, мне кажется, это приведет для них к плачевным последствиям. Не в том смысле, что они не смогут купить удобрения, а в том смысле, что они, скорее всего, будут покупать их дороже, а значит, это будет давить на продовольственную инфляцию этих стран", - сказал Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр добавил, что без российских минеральных удобрений не может обойтись весь мир. Отечественные производители в этом сегменте всегда найдут свой рынок. Кроме того, Россия является лидером с точки зрения в том числе международной представленности в металлургии, добавил Алиханов. Много высокотехнологичных товаров в стране и в области химии.
Совет ЕС ранее в июне утвердил введение с 1 июля новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Сообщалось, что ограничения будут строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам". Предполагается также, что повышение пошлин будет происходить постепенно, переходный период займет три года.
После вступления в силу этого решения заградительные пошлины будут распространяться на всю сельскохозяйственную продукцию из России.
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Россия в апреле поставила в США удобрений на 222,6 миллиона долларов
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ЭкономикаМировая экономикаРФБЕЛОРУССИЯАнтон АлихановЕСМинпромторг
 
 
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