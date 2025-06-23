https://1prime.ru/20250623/moldaviya--858791838.html
Соцпартия Молдавии обвинила власти страны в гибридной диктатуре
Соцпартия Молдавии обвинила власти страны в гибридной диктатуре - 23.06.2025, ПРАЙМ
Соцпартия Молдавии обвинила власти страны в гибридной диктатуре
Власти в Молдавии в лице президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС) подчиняются указаниям Запада и следуют чужим геополитическим интересам,... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T09:23+0300
2025-06-23T09:23+0300
2025-06-23T09:23+0300
политика
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комсомольская правда
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КИШИНЕВ, 23 июн - ПРАЙМ. Власти в Молдавии в лице президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС) подчиняются указаниям Запада и следуют чужим геополитическим интересам, из-за чего в стране вместо демократии установлена гибридная диктатура, заявила пресс-служба оппозиционной Партии социалистов. "Наша страна подвергается колоссальному геополитическому давлению, когда у нас власть безропотно выполняет все приказы западных боссов, НАТО и глобалистов, настаивающих на бесконечной войне в регионе и в мире. Демократия в Республике Молдова сегодня мертва. Мы живём в форме гибридной диктатуры", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии. Как отмечает оппозиция, с 2020-2021 годов Молдавия была превращена в колониальное государство, поскольку решения в отношении страны принимаются "за её пределами или зарубежными советниками, из государств-членов НАТО". "Страна стала транзитной территорией для манёвров Украины, Румынии и западных государств, заинтересованных в превращении Молдавии в плацдарм для военных сил НАТО. Запрещаются партии, с выборов снимаются кандидаты с наибольшими шансами на победу, оппозиционные политики подвергаются преследованию прокуратурой по указке ПДС. Государство находится в руках политического картеля, который готов на всё ради удержания власти, в том числе попирать законы, нормы и демократические принципы", - подчеркивается в заявлении социалистов. В связи с этим Соцпартия намерена провести кампанию по информированию общественности, чтобы рассказать о реальной ситуации в стране. Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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молдавия, кишинев, запад, майя санду, евгения гуцул, нато, комсомольская правда
Политика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, ЗАПАД, Майя Санду, Евгения Гуцул, НАТО, Комсомольская правда
Соцпартия Молдавии обвинила власти страны в гибридной диктатуре
Соцпартия Молдавии обвинила президента Санду в гибридной диктатуре
КИШИНЕВ, 23 июн - ПРАЙМ. Власти в Молдавии в лице президента Майи Санду и партии "Действие и солидарность" (ПДС) подчиняются указаниям Запада и следуют чужим геополитическим интересам, из-за чего в стране вместо демократии установлена гибридная диктатура, заявила пресс-служба оппозиционной Партии социалистов.
"Наша страна подвергается колоссальному геополитическому давлению, когда у нас власть безропотно выполняет все приказы западных боссов, НАТО и глобалистов, настаивающих на бесконечной войне в регионе и в мире. Демократия в Республике Молдова сегодня мертва. Мы живём в форме гибридной диктатуры", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Как отмечает оппозиция, с 2020-2021 годов Молдавия была превращена в колониальное государство, поскольку решения в отношении страны принимаются "за её пределами или зарубежными советниками, из государств-членов НАТО".
"Страна стала транзитной территорией для манёвров Украины, Румынии и западных государств, заинтересованных в превращении Молдавии в плацдарм для военных сил НАТО. Запрещаются партии, с выборов снимаются кандидаты с наибольшими шансами на победу, оппозиционные политики подвергаются преследованию прокуратурой по указке ПДС. Государство находится в руках политического картеля, который готов на всё ради удержания власти, в том числе попирать законы, нормы и демократические принципы", - подчеркивается в заявлении социалистов.
В связи с этим Соцпартия намерена провести кампанию по информированию общественности, чтобы рассказать о реальной ситуации в стране.
Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В Молдавии спрогнозировали возможный рост цен на газ