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Мосбиржа планирует возобновить льготу по минимальному порогу free float - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Мосбиржа планирует возобновить льготу по минимальному порогу free float
Мосбиржа планирует возобновить льготу по минимальному порогу free float - 23.06.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа планирует возобновить льготу по минимальному порогу free float
Московская биржа планирует возобновить льготу по минимальному порогу free float для включения акций во второй уровень листинга после ее истечения в июне,... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T08:37+0300
2025-06-23T08:37+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - ПРАЙМ. Московская биржа планирует возобновить льготу по минимальному порогу free float для включения акций во второй уровень листинга после ее истечения в июне, рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. "У нас во втором котировальном списке уже два года существует льгота по минимальному уровню акций в свободном обращении, так называемому коэффициенту free float. Мы с 1 августа 2023 года установили минимальный порог free float для включения акций во второй уровень листинга на уровне 1%", - напомнила она. По ее словам, это была временная мера, которая заканчивается в июне. "Поэтому с 1 июля free float должен вернуться к минимальному уровню в 10%, но мы понимаем, что рынок сейчас не настолько силен, чтобы эту льготу устранять. Я думаю, что мы будем работать над тем, чтобы эту льготу продлевать", - сказала она. "Чисто технически она с 1 июля возвращается в 10%, но у нас и сделок пока тоже нет. Поэтому, я думаю, что параллельно, пока будет "теплеть" рынок, мы успеем адаптировать наши правила под размещение относительно крупных компаний, чтобы они могли выходить на рынок и не упираться в эти барьеры по free float", - заключила она. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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рынок, мосбиржа
ПМЭФ-2025, Рынок, Мосбиржа
08:37 23.06.2025
 
Мосбиржа планирует возобновить льготу по минимальному порогу free float

Московская биржа планирует возобновить льготу по минимальному порогу free float

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн - ПРАЙМ. Московская биржа планирует возобновить льготу по минимальному порогу free float для включения акций во второй уровень листинга после ее истечения в июне, рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова.
"У нас во втором котировальном списке уже два года существует льгота по минимальному уровню акций в свободном обращении, так называемому коэффициенту free float. Мы с 1 августа 2023 года установили минимальный порог free float для включения акций во второй уровень листинга на уровне 1%", - напомнила она.
По ее словам, это была временная мера, которая заканчивается в июне. "Поэтому с 1 июля free float должен вернуться к минимальному уровню в 10%, но мы понимаем, что рынок сейчас не настолько силен, чтобы эту льготу устранять. Я думаю, что мы будем работать над тем, чтобы эту льготу продлевать", - сказала она.
"Чисто технически она с 1 июля возвращается в 10%, но у нас и сделок пока тоже нет. Поэтому, я думаю, что параллельно, пока будет "теплеть" рынок, мы успеем адаптировать наши правила под размещение относительно крупных компаний, чтобы они могли выходить на рынок и не упираться в эти барьеры по free float", - заключила она.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025РынокМосбиржа
 
 
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