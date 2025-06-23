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Российский рынок акций перешел к снижению в начале основной торговой сессии - 23.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250623/mosbirzha-858794723.html
Российский рынок акций перешел к снижению в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций перешел к снижению в начале основной торговой сессии - 23.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к снижению в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций к началу основной торговой сессии растерял весь утренний рост и на ее старте перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T10:32+0300
2025-06-23T10:32+0300
экономика
рынок
ближний восток
сша
москва
мосбиржа
транснефть
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций к началу основной торговой сессии растерял весь утренний рост и на ее старте перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.25 мск снижался на 0,48% относительно предыдущего закрытия, до 2 737,77 пункта. В начале утренней торговой сессии он рос на 0,66%. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,65%, до 75,97 доллара за баррель. В частности, сильно дешевеют акции "СПБ Биржи" (-6,76%), Московского кредитного банка (-2,22%), ОВК (-2,08%), ММК (-2,07%), "ПИКа" (-2,03%). В то же время дорожают акции "Русснефти" (+2,6%), "Газпром нефти" (+1,12%), "Роснефти" (+1,05%), ВТБ (+0,99%), префы "Транснефти" (+0,67%). "Позитивная динамика на нефтяном рынке - благоприятный фактор для российского рынка акций. Кроме того, поддержку фондовым индексам окажет дальнейшее снижение доходности облигаций. В среднесрочной перспективе эти факторы будут способствовать повышению фондовых индексов. При прочих равных рынок может проверить на прочность сопротивление в области 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, которое соответствует 200-дневной скользящей средней", - считают аналитики из "Цифра брокер". "Сегодня целевым по индексу Мосбиржи видим диапазон 2720-2780 пунктов - индекс и акции "нефтянки" могут попытаться получить поддержку от растущей на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, из-за атак США на Иран, нефти. Мы считаем, что вряд ли большую - оснований рассматривать сценарий серьезного нарушения судоходства и поставок нефти в Персидском заливе, с развитием ралли на рынке нефти, как базовый пока недостаточно. Склонны ждать, скорее, точечной поддержки в наиболее выигрывающих от этого "фишках" нефтегазового сектора, в первую очередь, "Роснефти" и "Транснефти", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Ввиду высокой степени геополитической неопределенности, эксперт допускает развитие отката на этой неделе в район майских минимумов, в зону 2650-2700 пунктов. "В РФ помимо общемировых новостей на этой неделе будут ждать объявления о возможной дате следующих прямых переговоров с Украиной: шансы на активное участие США в урегулировании на фоне эскалации на Ближнем Востоке при этом снижаются", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
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рынок, ближний восток, сша, москва, мосбиржа, транснефть
Экономика, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, МОСКВА, Мосбиржа, Транснефть
10:32 23.06.2025
 
Российский рынок акций перешел к снижению в начале основной торговой сессии

Мосбиржа: российский рынок акций к началу основной сессии перешел к снижению

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций к началу основной торговой сессии растерял весь утренний рост и на ее старте перешел к снижению, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.25 мск снижался на 0,48% относительно предыдущего закрытия, до 2 737,77 пункта. В начале утренней торговой сессии он рос на 0,66%.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,65%, до 75,97 доллара за баррель.
В частности, сильно дешевеют акции "СПБ Биржи" (-6,76%), Московского кредитного банка (-2,22%), ОВК (-2,08%), ММК (-2,07%), "ПИКа" (-2,03%).
В то же время дорожают акции "Русснефти" (+2,6%), "Газпром нефти" (+1,12%), "Роснефти" (+1,05%), ВТБ (+0,99%), префы "Транснефти" (+0,67%).
"Позитивная динамика на нефтяном рынке - благоприятный фактор для российского рынка акций. Кроме того, поддержку фондовым индексам окажет дальнейшее снижение доходности облигаций. В среднесрочной перспективе эти факторы будут способствовать повышению фондовых индексов. При прочих равных рынок может проверить на прочность сопротивление в области 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, которое соответствует 200-дневной скользящей средней", - считают аналитики из "Цифра брокер".
"Сегодня целевым по индексу Мосбиржи видим диапазон 2720-2780 пунктов - индекс и акции "нефтянки" могут попытаться получить поддержку от растущей на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, из-за атак США на Иран, нефти. Мы считаем, что вряд ли большую - оснований рассматривать сценарий серьезного нарушения судоходства и поставок нефти в Персидском заливе, с развитием ралли на рынке нефти, как базовый пока недостаточно. Склонны ждать, скорее, точечной поддержки в наиболее выигрывающих от этого "фишках" нефтегазового сектора, в первую очередь, "Роснефти" и "Транснефти", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
Ввиду высокой степени геополитической неопределенности, эксперт допускает развитие отката на этой неделе в район майских минимумов, в зону 2650-2700 пунктов.
"В РФ помимо общемировых новостей на этой неделе будут ждать объявления о возможной дате следующих прямых переговоров с Украиной: шансы на активное участие США в урегулировании на фоне эскалации на Ближнем Востоке при этом снижаются", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии
08:26
 
ЭкономикаРынокБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАМОСКВАМосбиржаТранснефть
 
 
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