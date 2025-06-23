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Российский рынок акций перешел к снижению в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций перешел к снижению в начале основной торговой сессии - 23.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций к началу основной торговой сессии растерял весь утренний рост и на ее старте перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T10:32+0300

2025-06-23T10:32+0300

2025-06-23T10:32+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций к началу основной торговой сессии растерял весь утренний рост и на ее старте перешел к снижению, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.25 мск снижался на 0,48% относительно предыдущего закрытия, до 2 737,77 пункта. В начале утренней торговой сессии он рос на 0,66%. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,65%, до 75,97 доллара за баррель. В частности, сильно дешевеют акции "СПБ Биржи" (-6,76%), Московского кредитного банка (-2,22%), ОВК (-2,08%), ММК (-2,07%), "ПИКа" (-2,03%). В то же время дорожают акции "Русснефти" (+2,6%), "Газпром нефти" (+1,12%), "Роснефти" (+1,05%), ВТБ (+0,99%), префы "Транснефти" (+0,67%). "Позитивная динамика на нефтяном рынке - благоприятный фактор для российского рынка акций. Кроме того, поддержку фондовым индексам окажет дальнейшее снижение доходности облигаций. В среднесрочной перспективе эти факторы будут способствовать повышению фондовых индексов. При прочих равных рынок может проверить на прочность сопротивление в области 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, которое соответствует 200-дневной скользящей средней", - считают аналитики из "Цифра брокер". "Сегодня целевым по индексу Мосбиржи видим диапазон 2720-2780 пунктов - индекс и акции "нефтянки" могут попытаться получить поддержку от растущей на фоне ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, из-за атак США на Иран, нефти. Мы считаем, что вряд ли большую - оснований рассматривать сценарий серьезного нарушения судоходства и поставок нефти в Персидском заливе, с развитием ралли на рынке нефти, как базовый пока недостаточно. Склонны ждать, скорее, точечной поддержки в наиболее выигрывающих от этого "фишках" нефтегазового сектора, в первую очередь, "Роснефти" и "Транснефти", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. Ввиду высокой степени геополитической неопределенности, эксперт допускает развитие отката на этой неделе в район майских минимумов, в зону 2650-2700 пунктов. "В РФ помимо общемировых новостей на этой неделе будут ждать объявления о возможной дате следующих прямых переговоров с Украиной: шансы на активное участие США в урегулировании на фоне эскалации на Ближнем Востоке при этом снижаются", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

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рынок, ближний восток, сша, москва, мосбиржа, транснефть