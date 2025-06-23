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В Москве пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства - 23.06.2025, ПРАЙМ
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В Москве пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства
В Москве пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Москве пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства
Всероссийская ярмарка трудоустройства состоится в Москве, на которой около 150 работодателей предложат вакансии, сообщается на сайте мэра и правительства... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T07:50+0300
2025-06-23T07:50+0300
экономика
москва
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Всероссийская ярмарка трудоустройства состоится в Москве, на которой около 150 работодателей предложат вакансии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В столице состоится федеральный этап ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие пройдет 27 июня на четырех площадках московской службы занятости: в центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", специализированном центре занятости "Моя карьера", флагманском центре "Моя работа" на улице Шаболовке, а также в учебном центре "Профессионал", - говорится в сообщении. Отмечается, что гости ярмарки смогут получить консультации карьерных наставников, пройти профориентационное тестирование, провести нейродиагностику, а также принять участие в тренингах и мастер-классах ведущих экспертов отрасли. В центре "Профессии будущего" пройдут встречи с представителями крупнейших промышленных предприятий Москвы, актуальные вакансии предложат 60 ведущих работодателей. В специализированном центре занятости "Моя карьера" состоятся встречи с 40 крупными работодателями, в учебном центре "Профессионал" представят вакансии 35 работодателей. Кроме того, для посетителей центра подготовлены тренинги и семинары "Нейросети в помощь соискателю", "Пять цифровых навыков, необходимых уже сегодня", "Как зарегистрировать бизнес без страха и штрафов" и "Современные тренды и технологии - ключ к поиску работы мечты".
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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192
40
192
40
москва
Экономика, МОСКВА
07:50 23.06.2025
 
В Москве пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

В Москве пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Всероссийская ярмарка трудоустройства состоится в Москве, на которой около 150 работодателей предложат вакансии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В столице состоится федеральный этап ежегодной Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие пройдет 27 июня на четырех площадках московской службы занятости: в центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", специализированном центре занятости "Моя карьера", флагманском центре "Моя работа" на улице Шаболовке, а также в учебном центре "Профессионал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гости ярмарки смогут получить консультации карьерных наставников, пройти профориентационное тестирование, провести нейродиагностику, а также принять участие в тренингах и мастер-классах ведущих экспертов отрасли.
В центре "Профессии будущего" пройдут встречи с представителями крупнейших промышленных предприятий Москвы, актуальные вакансии предложат 60 ведущих работодателей. В специализированном центре занятости "Моя карьера" состоятся встречи с 40 крупными работодателями, в учебном центре "Профессионал" представят вакансии 35 работодателей.
Кроме того, для посетителей центра подготовлены тренинги и семинары "Нейросети в помощь соискателю", "Пять цифровых навыков, необходимых уже сегодня", "Как зарегистрировать бизнес без страха и штрафов" и "Современные тренды и технологии - ключ к поиску работы мечты".
 
ЭкономикаМОСКВА
 
 
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