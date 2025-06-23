Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД предупредило о звонках мошенников под видом сотрудников "Ростелекома" - 23.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250623/mvd-858804639.html
МВД предупредило о звонках мошенников под видом сотрудников "Ростелекома"
МВД предупредило о звонках мошенников под видом сотрудников "Ростелекома" - 23.06.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о звонках мошенников под видом сотрудников "Ростелекома"
Мошенники представляются сотрудниками "Ростелекома" и обзванивают по домашним номерам россиян из разных регионов под предлогом "продления договора связи",... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T13:08+0300
2025-06-23T13:08+0300
мошенничество
технологии
общество
москва
ростелеком
мвд
росфинмониторинг
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d58df216939d753983047e41d77d3ebe.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Мошенники представляются сотрудниками "Ростелекома" и обзванивают по домашним номерам россиян из разных регионов под предлогом "продления договора связи", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники звонят на домашний, представляясь "Ростелекомом". В разных регионах России фиксируются мошеннические звонки на домашние телефоны. Злоумышленники представляется сотрудником "Ростелекома" и под предлогом "продления договора связи", просят сообщить код авторизации, пришедший в SMS на мобильный телефон жертвы", - говорится в сообщении. Правоохранители поясняют, что получив код, злоумышленники получают доступ к важным аккаунтам, позднее следует новый звонок - уже от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга. "Аферисты заявляют, что с аккаунтом жертвы или ее счетами "проводятся незаконные операции", и под видом "защиты" или "проверки" требуют передать деньги курьеру", - заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250621/moshenniki-858756601.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_cfa281eb867a2998eed9a7cd48c476ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , москва, ростелеком, мвд, росфинмониторинг
Мошенничество, Технологии, Общество , МОСКВА, Ростелеком, МВД, Росфинмониторинг
13:08 23.06.2025
 
МВД предупредило о звонках мошенников под видом сотрудников "Ростелекома"

МВД: мошенники обзванивают россиян под предлогом продления договора связи

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Мошенники представляются сотрудниками "Ростелекома" и обзванивают по домашним номерам россиян из разных регионов под предлогом "продления договора связи", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники звонят на домашний, представляясь "Ростелекомом". В разных регионах России фиксируются мошеннические звонки на домашние телефоны. Злоумышленники представляется сотрудником "Ростелекома" и под предлогом "продления договора связи", просят сообщить код авторизации, пришедший в SMS на мобильный телефон жертвы", - говорится в сообщении.
Правоохранители поясняют, что получив код, злоумышленники получают доступ к важным аккаунтам, позднее следует новый звонок - уже от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга. "Аферисты заявляют, что с аккаунтом жертвы или ее счетами "проводятся незаконные операции", и под видом "защиты" или "проверки" требуют передать деньги курьеру", - заключили в ведомстве.
Молодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2025
МВД рассказало, какими ведомствами чаще всего прикидываются мошенники
21 июня, 13:49
 
МошенничествоТехнологииОбществоМОСКВАРостелекомМВДРосфинмониторинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала