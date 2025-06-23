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МВД предупредило о звонках мошенников под видом сотрудников "Ростелекома"

МВД предупредило о звонках мошенников под видом сотрудников "Ростелекома" - 23.06.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о звонках мошенников под видом сотрудников "Ростелекома"

Мошенники представляются сотрудниками "Ростелекома" и обзванивают по домашним номерам россиян из разных регионов под предлогом "продления договора связи",... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T13:08+0300

2025-06-23T13:08+0300

2025-06-23T13:08+0300

мошенничество

технологии

общество

москва

ростелеком

мвд

росфинмониторинг

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Мошенники представляются сотрудниками "Ростелекома" и обзванивают по домашним номерам россиян из разных регионов под предлогом "продления договора связи", предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники звонят на домашний, представляясь "Ростелекомом". В разных регионах России фиксируются мошеннические звонки на домашние телефоны. Злоумышленники представляется сотрудником "Ростелекома" и под предлогом "продления договора связи", просят сообщить код авторизации, пришедший в SMS на мобильный телефон жертвы", - говорится в сообщении. Правоохранители поясняют, что получив код, злоумышленники получают доступ к важным аккаунтам, позднее следует новый звонок - уже от имени правоохранительных органов или Росфинмониторинга. "Аферисты заявляют, что с аккаунтом жертвы или ее счетами "проводятся незаконные операции", и под видом "защиты" или "проверки" требуют передать деньги курьеру", - заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20250621/moshenniki-858756601.html

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технологии, общество , москва, ростелеком, мвд, росфинмониторинг