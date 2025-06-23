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Нарышкин заявил, что при необходимости может созвониться с главой ЦРУ - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Нарышкин заявил, что при необходимости может созвониться с главой ЦРУ
Нарышкин заявил, что при необходимости может созвониться с главой ЦРУ - 23.06.2025, ПРАЙМ
Нарышкин заявил, что при необходимости может созвониться с главой ЦРУ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что при необходимости им с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом можно созвониться в любой момент. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T14:11+0300
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политика
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что при необходимости им с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом можно созвониться в любой момент. "Когда это потребуется, созвониться можно, договорившись в любой момент", - сказал Нарышкин журналисту издания Life Александру Юнашеву.
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россия, москва, сша, сергей нарышкин, цру
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, Сергей Нарышкин, ЦРУ
14:11 23.06.2025
 
Нарышкин заявил, что при необходимости может созвониться с главой ЦРУ

Нарышкин: при необходимости с главой ЦРУ можно созвониться в любой момент

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что при необходимости им с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом можно созвониться в любой момент.
"Когда это потребуется, созвониться можно, договорившись в любой момент", - сказал Нарышкин журналисту издания Life Александру Юнашеву.
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21 июня, 15:32
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАСШАСергей НарышкинЦРУ
 
 
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