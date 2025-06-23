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Нарышкин заявил, что при необходимости может созвониться с главой ЦРУ

Нарышкин заявил, что при необходимости может созвониться с главой ЦРУ - 23.06.2025, ПРАЙМ

Нарышкин заявил, что при необходимости может созвониться с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что при необходимости им с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом можно созвониться в любой момент. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T14:11+0300

2025-06-23T14:11+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что при необходимости им с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом можно созвониться в любой момент. "Когда это потребуется, созвониться можно, договорившись в любой момент", - сказал Нарышкин журналисту издания Life Александру Юнашеву.

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