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Эксперт оценил вероятность начала операции НАТО против Ирана - 23.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250623/nato-858813918.html
Эксперт оценил вероятность начала операции НАТО против Ирана
Эксперт оценил вероятность начала операции НАТО против Ирана - 23.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил вероятность начала операции НАТО против Ирана
НАТО не начнет военную операцию против Ирана даже в случае удара по военной базе США, поскольку речь идёт не о североатлантическом регионе, а о ближневосточном, | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T17:13+0300
2025-06-23T17:13+0300
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БУДАПЕШТ, 23 июн - ПРАЙМ. НАТО не начнет военную операцию против Ирана даже в случае удара по военной базе США, поскольку речь идёт не о североатлантическом регионе, а о ближневосточном, где у альянса нет таких полномочий, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. "Думаю, что операция НАТО против Ирана исключена. В названии НАТО фигурирует "североатлантический", то есть для этого региона (Ближнего Востока - ред.) у него компетенций нет", - сказал Ногради агентству. Эксперт отметил, что НАТО "может начать атаку, если один из членов альянса станет объектом полноценного военного нападения". В регионе находится "невероятное количество американских военных баз" и около 40 тысяч американских военных, добавил он. "Так что в случае удара по американцам об этом могла бы пойти речь, но, я все равно считаю, что вмешательство НАТО исключено, поскольку это не североатлантический регион", - подчеркнул аналитик. Ногради также напомнил, что из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН только США безоговорочно поддержали Израиль. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
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иран, сша, будапешт, дональд трамп, нато, оон, мид
Экономика, ИРАН, США, Будапешт, Дональд Трамп, НАТО, ООН, МИД
17:13 23.06.2025
 
Эксперт оценил вероятность начала операции НАТО против Ирана

Эксперт Ногради: НАТО не начнет операцию против Ирана даже при ударе по базе США

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© Фото : NATO
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БУДАПЕШТ, 23 июн - ПРАЙМ. НАТО не начнет военную операцию против Ирана даже в случае удара по военной базе США, поскольку речь идёт не о североатлантическом регионе, а о ближневосточном, где у альянса нет таких полномочий, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.
"Думаю, что операция НАТО против Ирана исключена. В названии НАТО фигурирует "североатлантический", то есть для этого региона (Ближнего Востока - ред.) у него компетенций нет", - сказал Ногради агентству.
Эксперт отметил, что НАТО "может начать атаку, если один из членов альянса станет объектом полноценного военного нападения". В регионе находится "невероятное количество американских военных баз" и около 40 тысяч американских военных, добавил он.
"Так что в случае удара по американцам об этом могла бы пойти речь, но, я все равно считаю, что вмешательство НАТО исключено, поскольку это не североатлантический регион", - подчеркнул аналитик.
Ногради также напомнил, что из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН только США безоговорочно поддержали Израиль.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
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ЭкономикаИРАНСШАБудапештДональд ТрампНАТОООНМИД
 
 
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