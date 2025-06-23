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Элитные новостройки Москвы подорожали в среднем на 12% - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Элитные новостройки Москвы подорожали в среднем на 12%
Элитные новостройки Москвы подорожали в среднем на 12% - 23.06.2025, ПРАЙМ
Элитные новостройки Москвы подорожали в среднем на 12%
Элитные жилые новостройки Москвы за первое полугодие 2025 года подорожали в среднем на 12% - до рекордных 2,18 миллиона рублей за квадратный метр, за год цена... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T11:42+0300
2025-06-23T11:42+0300
экономика
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Элитные жилые новостройки Москвы за первое полугодие 2025 года подорожали в среднем на 12% - до рекордных 2,18 миллиона рублей за квадратный метр, за год цена на них выросла на 34%, сообщила консалтинговая компания NF Group. "Динамика цен отражает как повышение качественных характеристик продукта, так и удорожание себестоимости строительства", - говорится в сообщении компании. Как отмечается в нем, несмотря на сдержанные темпы девелоперской активности, наблюдаемые с начала 2025 года, в сегменте элитных новостроек продолжается наращивание объема предложения и обновление его рекордного уровня, преимущественно за счет вывода новых объемов в рамках уже реализуемых комплексов. По данным компании, по предварительным итогам первого полугодия на первичном рынке экспонировалось около 3,2 тысячи высокобюджетных квартир и апартаментов (+6% за полугодие и +21% за год).
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недвижимость, бизнес, москва
Экономика, Недвижимость, Бизнес, МОСКВА
11:42 23.06.2025
 
Элитные новостройки Москвы подорожали в среднем на 12%

NF Group: элитные новостройки Москвы в первом полугодии подорожали на 12%

© fotolia.com / Alexander Raths%Недвижимость
%Недвижимость - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© fotolia.com / Alexander Raths
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Элитные жилые новостройки Москвы за первое полугодие 2025 года подорожали в среднем на 12% - до рекордных 2,18 миллиона рублей за квадратный метр, за год цена на них выросла на 34%, сообщила консалтинговая компания NF Group.
"Динамика цен отражает как повышение качественных характеристик продукта, так и удорожание себестоимости строительства", - говорится в сообщении компании.
Как отмечается в нем, несмотря на сдержанные темпы девелоперской активности, наблюдаемые с начала 2025 года, в сегменте элитных новостроек продолжается наращивание объема предложения и обновление его рекордного уровня, преимущественно за счет вывода новых объемов в рамках уже реализуемых комплексов.
По данным компании, по предварительным итогам первого полугодия на первичном рынке экспонировалось около 3,2 тысячи высокобюджетных квартир и апартаментов (+6% за полугодие и +21% за год).
Недвижимость - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
В России появился идентификатор квартир в новостройках
4 июня, 10:40
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесМОСКВА
 
 
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