https://1prime.ru/20250623/novostroyki--858798096.html
Элитные новостройки Москвы подорожали в среднем на 12%
Элитные новостройки Москвы подорожали в среднем на 12% - 23.06.2025, ПРАЙМ
Элитные новостройки Москвы подорожали в среднем на 12%
Элитные жилые новостройки Москвы за первое полугодие 2025 года подорожали в среднем на 12% - до рекордных 2,18 миллиона рублей за квадратный метр, за год цена... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T11:42+0300
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2025-06-23T11:42+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Элитные жилые новостройки Москвы за первое полугодие 2025 года подорожали в среднем на 12% - до рекордных 2,18 миллиона рублей за квадратный метр, за год цена на них выросла на 34%, сообщила консалтинговая компания NF Group. "Динамика цен отражает как повышение качественных характеристик продукта, так и удорожание себестоимости строительства", - говорится в сообщении компании. Как отмечается в нем, несмотря на сдержанные темпы девелоперской активности, наблюдаемые с начала 2025 года, в сегменте элитных новостроек продолжается наращивание объема предложения и обновление его рекордного уровня, преимущественно за счет вывода новых объемов в рамках уже реализуемых комплексов. По данным компании, по предварительным итогам первого полугодия на первичном рынке экспонировалось около 3,2 тысячи высокобюджетных квартир и апартаментов (+6% за полугодие и +21% за год).
https://1prime.ru/20250604/novostroyki-858180347.html
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недвижимость, бизнес, москва
Экономика, Недвижимость, Бизнес, МОСКВА
Элитные новостройки Москвы подорожали в среднем на 12%
NF Group: элитные новостройки Москвы в первом полугодии подорожали на 12%
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Элитные жилые новостройки Москвы за первое полугодие 2025 года подорожали в среднем на 12% - до рекордных 2,18 миллиона рублей за квадратный метр, за год цена на них выросла на 34%, сообщила консалтинговая компания NF Group.
"Динамика цен отражает как повышение качественных характеристик продукта, так и удорожание себестоимости строительства", - говорится в сообщении компании.
Как отмечается в нем, несмотря на сдержанные темпы девелоперской активности, наблюдаемые с начала 2025 года, в сегменте элитных новостроек продолжается наращивание объема предложения и обновление его рекордного уровня, преимущественно за счет вывода новых объемов в рамках уже реализуемых комплексов.
По данным компании, по предварительным итогам первого полугодия на первичном рынке экспонировалось около 3,2 тысячи высокобюджетных квартир и апартаментов (+6% за полугодие и +21% за год).
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