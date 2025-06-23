https://1prime.ru/20250623/novostroyki--858798096.html

Элитные новостройки Москвы подорожали в среднем на 12%

Элитные новостройки Москвы подорожали в среднем на 12% - 23.06.2025, ПРАЙМ

Элитные новостройки Москвы подорожали в среднем на 12%

Элитные жилые новостройки Москвы за первое полугодие 2025 года подорожали в среднем на 12% - до рекордных 2,18 миллиона рублей за квадратный метр, за год цена... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T11:42+0300

2025-06-23T11:42+0300

2025-06-23T11:42+0300

экономика

недвижимость

бизнес

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/77533/73/775337350_0:83:1500:927_1920x0_80_0_0_2afdf93b67f409e422ce06f0743bb7a8.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Элитные жилые новостройки Москвы за первое полугодие 2025 года подорожали в среднем на 12% - до рекордных 2,18 миллиона рублей за квадратный метр, за год цена на них выросла на 34%, сообщила консалтинговая компания NF Group. "Динамика цен отражает как повышение качественных характеристик продукта, так и удорожание себестоимости строительства", - говорится в сообщении компании. Как отмечается в нем, несмотря на сдержанные темпы девелоперской активности, наблюдаемые с начала 2025 года, в сегменте элитных новостроек продолжается наращивание объема предложения и обновление его рекордного уровня, преимущественно за счет вывода новых объемов в рамках уже реализуемых комплексов. По данным компании, по предварительным итогам первого полугодия на первичном рынке экспонировалось около 3,2 тысячи высокобюджетных квартир и апартаментов (+6% за полугодие и +21% за год).

https://1prime.ru/20250604/novostroyki-858180347.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва