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Российский рынок акций повысился в начале недели

Российский рынок акций повысился в начале недели - 23.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций повысился в начале недели

Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника немного повысился, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T19:55+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника немного повысился, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,31%, до 2759,67 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1169,87 пункта, долларовый РТС - на 0,58%, до 1110,4 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок поднялся Российский рынок акций в основную сессию понедельника немного прибавил, опираясь на дорогую нефть. "Индекс Московской биржи в понедельник скромно прибавил. Поддержку широкому рынку оказала блокировка восемнадцатого пакета санкций ЕС против России со стороны Венгрии и Словакии, а также рост нефтегазового сектора, чему способствуют высокие цены на нефть", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". В частности, на Мосбирже выросли в цене префы "Транснефти" (+3,3%), акции "Новатэка" (+1,6%), ВТБ (+3%), "Роснефти" (+1,8%), "Газпрома" (+0,8%). Упали в цене бумаги "Ростелекома" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,8%), "Юнипро" (-1,6%). Стоимость нефти к 19.42 мск снижалась на 2,6%, до 73,7 доллара за баррель сорта Brent, а в течение дня подскакивала до 77,66 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 98,7 пункта. Прогнозы Российский рынок к концу сессии вышел в плюс, получив поддержку от акций нефтяных и газовых компаний, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Бумаги многих эмитентов нефтегазового сектора, однако, на данный момент показывают не более чем краткосрочный отскок от локальных минимумов, а среднесрочные перспективы отрасли с учетом высокого санкционного давления на РФ остаются туманными", - добавляет она. Индекс Мосбиржи потенциально еще может скорректироваться в район 2725–2730 пунктов, однако более глубокое снижение, с учетом фактора ирано-израильского конфликта, выглядит маловероятным, считает Людмила Рокотянская из "БКС Мир инвестиций". "Скорее, ожидаю переоценку рынка вверх. Индекс гособлигаций RGBI перешел к коррекции вниз - преодолеть зону локальных максимумов не может. Позитивное движение на рынке ОФЗ, которое мы наблюдали в предыдущие недели, уже выглядит избыточным. Внимание инвесторов может переключиться на валютный рынок и рынок акций. Прогноз по индексу Мосбиржи на 24 июня: коррекционное движение не ниже блока 2725–2730 пунктов с последующим разворотом наверх в сторону повторного штурма 2800 пунктов", - добавляет она.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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