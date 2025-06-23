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Проведение Олимпиады в Париже обошлось Франции в шесть миллиардов евро - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Проведение Олимпиады в Париже обошлось Франции в шесть миллиардов евро
Проведение Олимпиады в Париже обошлось Франции в шесть миллиардов евро - 23.06.2025, ПРАЙМ
Проведение Олимпиады в Париже обошлось Франции в шесть миллиардов евро
Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году обошлось казне Франции почти в шесть миллиардов евро, что больше, чем ожидалось, говорится в... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T15:40+0300
2025-06-23T15:40+0300
экономика
париж
франция
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ПАРИЖ, 23 июн – ПРАЙМ. Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году обошлось казне Франции почти в шесть миллиардов евро, что больше, чем ожидалось, говорится в отчёте, опубликованном в понедельник на сайте Счетной палаты страны. Олимпиада в Париже прошла с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября. Ещё до начала Игр Счетная палата оценивала, что их проведение обойдется в 3-5 миллиардов евро. "По результатам первоначальной оценки, расходы государственных властей на организацию Игр можно оценить в 2,77 миллиарда евро, а расходы, связанные с инфраструктурой – в 3,19 миллиарда", - сказано в документе. Большая часть организационных трат пришлась на обеспечение безопасности (1,44 миллиарда евро), второй наиболее затратной статьёй расходов стали транспортные услуги (570 миллионов). Примерно 1,24 миллиарда евро были потрачены на спортивную инфраструктуру и оборудование, использованное во время соревнований. Ещё 839 миллионов пошли на благоустройство города. При этом в Счетной палате не стали включать в итоговую сумму расходы, затраченные на очистку реки Сены для проведения на ней заплывов, поскольку не смогли точно оценить их. Ведомство считает, что на это могло уйти от 200 миллионов до 1 миллиарда евро. Счетная палата указывает, что отчет был составлен на основе данных от 31 марта 2025 года, и подчеркивает, что это является только первоначальной оценкой расходов.
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париж, франция
Экономика, Париж, ФРАНЦИЯ
15:40 23.06.2025
 
Проведение Олимпиады в Париже обошлось Франции в шесть миллиардов евро

Проведение Олимпиады в Париже обошлось казне Франции почти в 6 миллиардов евро

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© fotolia.com / Tatjana Brila
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ПАРИЖ, 23 июн – ПРАЙМ. Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году обошлось казне Франции почти в шесть миллиардов евро, что больше, чем ожидалось, говорится в отчёте, опубликованном в понедельник на сайте Счетной палаты страны.
Олимпиада в Париже прошла с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября. Ещё до начала Игр Счетная палата оценивала, что их проведение обойдется в 3-5 миллиардов евро.
"По результатам первоначальной оценки, расходы государственных властей на организацию Игр можно оценить в 2,77 миллиарда евро, а расходы, связанные с инфраструктурой – в 3,19 миллиарда", - сказано в документе.
Большая часть организационных трат пришлась на обеспечение безопасности (1,44 миллиарда евро), второй наиболее затратной статьёй расходов стали транспортные услуги (570 миллионов).
Примерно 1,24 миллиарда евро были потрачены на спортивную инфраструктуру и оборудование, использованное во время соревнований. Ещё 839 миллионов пошли на благоустройство города.
При этом в Счетной палате не стали включать в итоговую сумму расходы, затраченные на очистку реки Сены для проведения на ней заплывов, поскольку не смогли точно оценить их. Ведомство считает, что на это могло уйти от 200 миллионов до 1 миллиарда евро.
Счетная палата указывает, что отчет был составлен на основе данных от 31 марта 2025 года, и подчеркивает, что это является только первоначальной оценкой расходов.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
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ЭкономикаПарижФРАНЦИЯ
 
 
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