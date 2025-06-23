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Песков назвал удары США по Ирану беспрецедентными

Песков назвал удары США по Ирану беспрецедентными - 23.06.2025, ПРАЙМ

Песков назвал удары США по Ирану беспрецедентными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентными удары США по Ирану, отметив, что их последствия будут негативными. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T13:57+0300

2025-06-23T13:57+0300

2025-06-23T13:57+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентными удары США по Ирану, отметив, что их последствия будут негативными. "В целом эти состоявшиеся удары - они беспрецедентные, и пока никто не понимает тех последствий, которые наступят. А последствия будут негативные", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.

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иран, сша, дмитрий песков, дональд трамп, джей ди вэнс, оон, мид, магатэ