https://1prime.ru/20250623/peskov-858800482.html
В Кремле прокомментировали удары США по Ирану
В Кремле прокомментировали удары США по Ирану - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали удары США по Ирану
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос агентства РИА Новости, отразятся ли удары США по Ирану на отношениях Москвы и Вашингтона,... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:19+0300
2025-06-23T12:19+0300
2025-06-23T12:19+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос агентства РИА Новости, отразятся ли удары США по Ирану на отношениях Москвы и Вашингтона, заявил, что это независимые процессы. "Это независимые процессы", - сказал Песков. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Песков, говоря об ударах США по Ирану, также отметил, что произошло увеличение участников конфликта. Он также подчеркнул, что Кремль выражает глубокое сожаление в связи с новым витком эскалации.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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россия, иран, сша, дмитрий песков, магатэ
Политика, РОССИЯ, ИРАН, США, Дмитрий Песков, МАГАТЭ
В Кремле прокомментировали удары США по Ирану
Песков: удары США по Ирану не отразятся на отношениях Москвы и Вашингтона
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос агентства РИА Новости, отразятся ли удары США по Ирану на отношениях Москвы и Вашингтона, заявил, что это независимые процессы.
"Это независимые процессы", - сказал Песков.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Песков, говоря об ударах США по Ирану, также отметил, что произошло увеличение участников конфликта. Он также подчеркнул, что Кремль выражает глубокое сожаление в связи с новым витком эскалации.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас "не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
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