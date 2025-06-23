https://1prime.ru/20250623/peskov-858800665.html

В Кремле рассказали, когда будет определена дата нового раунда переговоров

В Кремле рассказали, когда будет определена дата нового раунда переговоров - 23.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, когда будет определена дата нового раунда переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает, что на неделе будет определена дата нового раунда переговоров России и Украины. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T12:32+0300

2025-06-23T12:32+0300

2025-06-23T12:32+0300

россия

украина

москва

рф

дмитрий песков

владимир мединский

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852773_0:70:3391:1977_1920x0_80_0_0_06ff5bbf2fb7911925a257825554a55e.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает, что на неделе будет определена дата нового раунда переговоров России и Украины. "Ожидаем, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда переговоров. Мы продолжаем процесс", - сказал Песков журналистам. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.

https://1prime.ru/20250623/peregovory-858797581.html

украина

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, москва, рф, дмитрий песков, владимир мединский, владимир зеленский