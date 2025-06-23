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В Кремле рассказали, когда будет определена дата нового раунда переговоров
В Кремле рассказали, когда будет определена дата нового раунда переговоров - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, когда будет определена дата нового раунда переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает, что на неделе будет определена дата нового раунда переговоров России и Украины. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:32+0300
2025-06-23T12:32+0300
2025-06-23T12:32+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает, что на неделе будет определена дата нового раунда переговоров России и Украины. "Ожидаем, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда переговоров. Мы продолжаем процесс", - сказал Песков журналистам. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
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россия, украина, москва, рф, дмитрий песков, владимир мединский, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, РФ, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Владимир Зеленский
В Кремле рассказали, когда будет определена дата нового раунда переговоров
Песков: на неделе будет определена дата нового раунда переговоров России и Украины
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает, что на неделе будет определена дата нового раунда переговоров России и Украины.
"Ожидаем, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда переговоров. Мы продолжаем процесс", - сказал Песков журналистам.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
В Турции ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и Украины