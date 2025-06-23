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Путин и Трамп открыты для моментальных звонков друг другу, заявил Песков - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Путин и Трамп открыты для моментальных звонков друг другу, заявил Песков
Путин и Трамп открыты для моментальных звонков друг другу, заявил Песков - 23.06.2025, ПРАЙМ
Путин и Трамп открыты для моментальных звонков друг другу, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:25+0300
2025-06-23T12:25+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У президентов (РФ и США -ред.) есть договоренности и понимание, что в случае необходимости и, в любом ситуации, когда они считают целесообразным, они открыты для моментальных звонков друг другу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа связь на уровне посланий.По словам Пескова, есть каналы закрытой связи, которые позволяют президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу связаться в любой момент. Он также отметил, что тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе их последних разговоров.Детального информирования президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было, резюмировал пресс-секретарь главы государства.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
12:25 23.06.2025
 
Путин и Трамп открыты для моментальных звонков друг другу, заявил Песков

Песков: Путин и Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У президентов (РФ и США -ред.) есть договоренности и понимание, что в случае необходимости и, в любом ситуации, когда они считают целесообразным, они открыты для моментальных звонков друг другу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа связь на уровне посланий.
По словам Пескова, есть каналы закрытой связи, которые позволяют президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу связаться в любой момент. Он также отметил, что тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе их последних разговоров.
Детального информирования президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было, резюмировал пресс-секретарь главы государства.
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ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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