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Путин и Трамп открыты для моментальных звонков друг другу, заявил Песков

Путин и Трамп открыты для моментальных звонков друг другу, заявил Песков - 23.06.2025, ПРАЙМ

Путин и Трамп открыты для моментальных звонков друг другу, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T12:25+0300

2025-06-23T12:25+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У президентов (РФ и США -ред.) есть договоренности и понимание, что в случае необходимости и, в любом ситуации, когда они считают целесообразным, они открыты для моментальных звонков друг другу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа связь на уровне посланий.По словам Пескова, есть каналы закрытой связи, которые позволяют президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу связаться в любой момент. Он также отметил, что тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе их последних разговоров.Детального информирования президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было, резюмировал пресс-секретарь главы государства.

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков