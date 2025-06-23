https://1prime.ru/20250623/peskov-858801424.html
Путин и Трамп открыты для моментальных звонков друг другу, заявил Песков
Путин и Трамп открыты для моментальных звонков друг другу, заявил Песков - 23.06.2025, ПРАЙМ
Путин и Трамп открыты для моментальных звонков друг другу, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:25+0300
2025-06-23T12:25+0300
2025-06-23T12:25+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_0:165:3095:1906_1920x0_80_0_0_3fc017927b1752e20d8000fea3cade03.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У президентов (РФ и США -ред.) есть договоренности и понимание, что в случае необходимости и, в любом ситуации, когда они считают целесообразным, они открыты для моментальных звонков друг другу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа связь на уровне посланий.По словам Пескова, есть каналы закрытой связи, которые позволяют президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу связаться в любой момент. Он также отметил, что тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе их последних разговоров.Детального информирования президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было, резюмировал пресс-секретарь главы государства.
https://1prime.ru/20250618/tramp-858633609.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/36/829033651_327:0:2919:1944_1920x0_80_0_0_3e452ac36b28691439a4726cafba6d0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Путин и Трамп открыты для моментальных звонков друг другу, заявил Песков
Песков: Путин и Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в случае необходимости открыты для моментальных звонков друг другу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У президентов (РФ и США -ред.) есть договоренности и понимание, что в случае необходимости и, в любом ситуации, когда они считают целесообразным, они открыты для моментальных звонков друг другу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа связь на уровне посланий.
По словам Пескова, есть каналы закрытой связи, которые позволяют президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу связаться в любой момент. Он также отметил, что тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе их последних разговоров.
Детального информирования президента России Владимира Путина со стороны американского лидера Дональда Трампа о намерении нанести удар по Ирану не было, резюмировал пресс-секретарь главы государства.
Песков прокомментировал слова Трампа о "вчерашнем" разговоре с Путиным