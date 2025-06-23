https://1prime.ru/20250623/peskov-858801592.html
Россия и Украина продолжают обмен пленными, заявили в Кремле
Россия и Украина продолжают обмен пленными, заявили в Кремле - 23.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина продолжают обмен пленными, заявили в Кремле
Россия и Украина продолжают обмен пленными и телами погибших солдат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:28+0300
2025-06-23T12:28+0300
2025-06-23T12:28+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина продолжают обмен пленными и телами погибших солдат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем нашу работу в рамках диалога на экспертном уровне, который ведется. Он признан целесообразным. Выполняются те договоренности, которые были достигнуты на втором раунде стамбульских переговоров, продолжается обмен пленными и телами", - сказал Песков журналистам. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
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россия, украина, стамбул, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, Дмитрий Песков
Россия и Украина продолжают обмен пленными, заявили в Кремле
Песков: Россия и Украина продолжают обмен пленными и телами погибших солдат
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия и Украина продолжают обмен пленными и телами погибших солдат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем нашу работу в рамках диалога на экспертном уровне, который ведется. Он признан целесообразным. Выполняются те договоренности, которые были достигнуты на втором раунде стамбульских переговоров, продолжается обмен пленными и телами", - сказал Песков журналистам.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
В Турции ответили на вопрос о новом раунде переговоров России и Украины