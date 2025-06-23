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В Кремле рассказали, от чего будет зависеть помощь Ирану от России - 23.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали, от чего будет зависеть помощь Ирану от России
В Кремле рассказали, от чего будет зависеть помощь Ирану от России - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, от чего будет зависеть помощь Ирану от России
Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:31+0300
2025-06-23T12:31+0300
политика
иран
тегеран
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все зависит от того, что необходимо Ирану", - сказал Песков журналистам, говоря о помощи России Ирану.Кремль рассчитывает, что иранская сторона проинформирует Москву о своём видении ситуации, также заявил пресс-секретарь."Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона, и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся в Москве контакты министра иностранных дел Ирана, где уже по следам вот этой вот драматической эскалации удастся обменяться мнениями. И, собственно, иранская сторона сможет информировать нас о своих предложениях и о своем видении нынешней ситуации", - сказал Песков.
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иран
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иран, тегеран, дмитрий песков
Политика, ИРАН, Тегеран, Дмитрий Песков
12:31 23.06.2025
 
В Кремле рассказали, от чего будет зависеть помощь Ирану от России

Песков: помощь России Ирану будет зависеть от того, что необходимо Тегерану

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все зависит от того, что необходимо Ирану", - сказал Песков журналистам, говоря о помощи России Ирану.
Кремль рассчитывает, что иранская сторона проинформирует Москву о своём видении ситуации, также заявил пресс-секретарь.
"Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона, и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся в Москве контакты министра иностранных дел Ирана, где уже по следам вот этой вот драматической эскалации удастся обменяться мнениями. И, собственно, иранская сторона сможет информировать нас о своих предложениях и о своем видении нынешней ситуации", - сказал Песков.
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
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12:19
 
ПолитикаИРАНТегеранДмитрий Песков
 
 
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