https://1prime.ru/20250623/peskov-858801919.html
В Кремле рассказали, от чего будет зависеть помощь Ирану от России
В Кремле рассказали, от чего будет зависеть помощь Ирану от России - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, от чего будет зависеть помощь Ирану от России
Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:31+0300
2025-06-23T12:31+0300
2025-06-23T12:31+0300
политика
иран
тегеран
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909927_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_62ffe48885021fb5b8f2f2b140814105.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все зависит от того, что необходимо Ирану", - сказал Песков журналистам, говоря о помощи России Ирану.Кремль рассчитывает, что иранская сторона проинформирует Москву о своём видении ситуации, также заявил пресс-секретарь."Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона, и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся в Москве контакты министра иностранных дел Ирана, где уже по следам вот этой вот драматической эскалации удастся обменяться мнениями. И, собственно, иранская сторона сможет информировать нас о своих предложениях и о своем видении нынешней ситуации", - сказал Песков.
https://1prime.ru/20250623/peskov-858800482.html
иран
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909927_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_a62add22271962b1819c6687ecbb0181.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тегеран, дмитрий песков
Политика, ИРАН, Тегеран, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, от чего будет зависеть помощь Ирану от России
Песков: помощь России Ирану будет зависеть от того, что необходимо Тегерану
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все зависит от того, что необходимо Ирану", - сказал Песков журналистам, говоря о помощи России Ирану.
Кремль рассчитывает, что иранская сторона проинформирует Москву о своём видении ситуации, также заявил пресс-секретарь.
"Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона, и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся в Москве контакты министра иностранных дел Ирана, где уже по следам вот этой вот драматической эскалации удастся обменяться мнениями. И, собственно, иранская сторона сможет информировать нас о своих предложениях и о своем видении нынешней ситуации", - сказал Песков.
В Кремле прокомментировали удары США по Ирану