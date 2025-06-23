https://1prime.ru/20250623/peskov-858801919.html

В Кремле рассказали, от чего будет зависеть помощь Ирану от России

В Кремле рассказали, от чего будет зависеть помощь Ирану от России - 23.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, от чего будет зависеть помощь Ирану от России

Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T12:31+0300

2025-06-23T12:31+0300

2025-06-23T12:31+0300

политика

иран

тегеран

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909927_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_62ffe48885021fb5b8f2f2b140814105.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Помощь России Ирану будет зависеть от того, что Тегерану необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все зависит от того, что необходимо Ирану", - сказал Песков журналистам, говоря о помощи России Ирану.Кремль рассчитывает, что иранская сторона проинформирует Москву о своём видении ситуации, также заявил пресс-секретарь."Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона, и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся в Москве контакты министра иностранных дел Ирана, где уже по следам вот этой вот драматической эскалации удастся обменяться мнениями. И, собственно, иранская сторона сможет информировать нас о своих предложениях и о своем видении нынешней ситуации", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20250623/peskov-858800482.html

иран

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, тегеран, дмитрий песков