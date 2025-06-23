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В Кремле заявили, что все страны имеют право на мирный атом
В Кремле заявили, что все страны имеют право на мирный атом - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле заявили, что все страны имеют право на мирный атом
Россия настаивает на том, что все страны имеют право на развитие мирной атомной отрасли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T13:11+0300
2025-06-23T13:11+0300
2025-06-23T13:11+0300
энергетика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия настаивает на том, что все страны имеют право на развитие мирной атомной отрасли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы считаем, что все страны имеют право на мирный атом, имеют право на эксплуатацию атомных электростанций, на создание отрасли мирной ядерной энергии, и настаиваем на этой позиции", - сказал Песков.
https://1prime.ru/20250623/putin-858802617.html
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россия, дмитрий песков
Энергетика, РОССИЯ, Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что все страны имеют право на мирный атом
Песков: все страны имеют право на развитие мирной атомной отрасли
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Россия настаивает на том, что все страны имеют право на развитие мирной атомной отрасли, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что все страны имеют право на мирный атом, имеют право на эксплуатацию атомных электростанций, на создание отрасли мирной ядерной энергии, и настаиваем на этой позиции", - сказал Песков.
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