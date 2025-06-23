https://1prime.ru/20250623/peskov-858811454.html

В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке крайне напряженной

В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке крайне напряженной - 23.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке крайне напряженной

Ситуация на Ближнем Востоке пока крайне напряженная. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T16:16+0300

2025-06-23T16:16+0300

2025-06-23T16:18+0300

политика

россия

ближний восток

дмитрий песков

владимир путин

мид

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке пока крайне напряженная. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ситуация пока очень напряженная", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.По словам Пескова, президент России Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе прошедшей встречи в Кремле обсудили вопросы возможных перспектив выхода ситуации на Ближнем Востоке в мирное русло.Глава государства Владимир Путин в понедельник в Кремле встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Он также провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани.

https://1prime.ru/20250623/tramp-858810681.html

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россия, ближний восток, дмитрий песков, владимир путин, мид