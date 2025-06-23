Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке крайне напряженной - 23.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250623/peskov-858811454.html
В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке крайне напряженной
В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке крайне напряженной - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке крайне напряженной
Ситуация на Ближнем Востоке пока крайне напряженная. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T16:16+0300
2025-06-23T16:18+0300
политика
россия
ближний восток
дмитрий песков
владимир путин
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_20498f385bfe027aa6c3d7dc39ee2458.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке пока крайне напряженная. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ситуация пока очень напряженная", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.По словам Пескова, президент России Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе прошедшей встречи в Кремле обсудили вопросы возможных перспектив выхода ситуации на Ближнем Востоке в мирное русло.Глава государства Владимир Путин в понедельник в Кремле встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Он также провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани.
https://1prime.ru/20250623/tramp-858810681.html
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82702/50/827025099_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9b686d2b0ce6053ea5b097273ac55475.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ближний восток, дмитрий песков, владимир путин, мид
Политика, РОССИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дмитрий Песков, Владимир Путин, МИД
16:16 23.06.2025 (обновлено: 16:18 23.06.2025)
 
В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке крайне напряженной

Песков: ситуация на Ближнем Востоке пока крайне напряженная

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке пока крайне напряженная. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ситуация пока очень напряженная", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
По словам Пескова, президент России Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе прошедшей встречи в Кремле обсудили вопросы возможных перспектив выхода ситуации на Ближнем Востоке в мирное русло.
Глава государства Владимир Путин в понедельник в Кремле встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Он также провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани.
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Трамп хочет мира на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом
15:50
 
ПолитикаРОССИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКДмитрий ПесковВладимир ПутинМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала