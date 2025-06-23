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В Кремле прокомментировали сообщения о передаче Сербией боеприпасов Украине

В Кремле прокомментировали сообщения о передаче Сербией боеприпасов Украине - 23.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали сообщения о передаче Сербией боеприпасов Украине

Москва надеется, что отношения России и Сербии не ухудшатся на фоне сообщений о передаче боеприпасов Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T16:52+0300

2025-06-23T16:52+0300

2025-06-23T16:55+0300

политика

россия

сербия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Москва надеется, что отношения России и Сербии не ухудшатся на фоне сообщений о передаче боеприпасов Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. "Мы надеемся, что нет", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, насколько теперь отношения РФ и Сербии могут ухудшиться на фоне новостей о передаче боеприпасов.По словам Пескова, тема передачи сербской военной продукции Украине требует особенного внимания, учитывая ее болезненность как для России, так и для Сербии. Он также подчеркнул, что Россия обсуждала в ходе контактов с Сербией тему поставок сербской военной продукции Украине.

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сербия

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россия, сербия, москва, дмитрий песков