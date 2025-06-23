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В Кремле прокомментировали сообщения о передаче Сербией боеприпасов Украине
В Кремле прокомментировали сообщения о передаче Сербией боеприпасов Украине - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали сообщения о передаче Сербией боеприпасов Украине
Москва надеется, что отношения России и Сербии не ухудшатся на фоне сообщений о передаче боеприпасов Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T16:52+0300
2025-06-23T16:52+0300
2025-06-23T16:55+0300
политика
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сербия
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Москва надеется, что отношения России и Сербии не ухудшатся на фоне сообщений о передаче боеприпасов Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. "Мы надеемся, что нет", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, насколько теперь отношения РФ и Сербии могут ухудшиться на фоне новостей о передаче боеприпасов.По словам Пескова, тема передачи сербской военной продукции Украине требует особенного внимания, учитывая ее болезненность как для России, так и для Сербии. Он также подчеркнул, что Россия обсуждала в ходе контактов с Сербией тему поставок сербской военной продукции Украине.
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россия, сербия, москва, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали сообщения о передаче Сербией боеприпасов Украине
Песков: Россия надеется, что отношения с Сербией не ухудшатся
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Москва надеется, что отношения России и Сербии не ухудшатся на фоне сообщений о передаче боеприпасов Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.
"Мы надеемся, что нет", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, насколько теперь отношения РФ и Сербии могут ухудшиться на фоне новостей о передаче боеприпасов.
По словам Пескова, тема передачи сербской военной продукции Украине требует особенного внимания, учитывая ее болезненность как для России, так и для Сербии. Он также подчеркнул, что Россия обсуждала в ходе контактов с Сербией тему поставок сербской военной продукции Украине.
Сербия обходными путями экспортирует оружие на Украину, заявили в СВР