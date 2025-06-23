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ПМЭФ всколыхнул рынок бронирования в Петербурге, отметили эксперты

ПМЭФ всколыхнул рынок бронирования в Петербурге, отметили эксперты - 23.06.2025, ПРАЙМ

ПМЭФ всколыхнул рынок бронирования в Петербурге, отметили эксперты

18 июня в Санкт-Петербурге началось крупнейшее мероприятие в России - Петербургский международный экономический форум. Тысячи гостей приехали в северную... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T14:52+0300

2025-06-23T14:52+0300

2025-06-23T14:52+0300

экономика

эксклюзив

россия

бизнес

авито

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. 18 июня в Санкт-Петербурге началось крупнейшее мероприятие в России - Петербургский международный экономический форум. Тысячи гостей приехали в северную столицу, и на эти дни она стала главным и обсуждаемым деловым центром. Эксперты Авито проанализировали ситуацию в городе и выявили высокий спрос на бронирование в сегментах жилья, авто и услуг.По данным пресс-службы сервиса бронирования жилья "Авито Путешествия", на даты проведения ПМЭФ (с 17 по 22 июня) в Санкт-Петербурге количество бронирований посуточных квартир увеличилось на 47% по сравнению с предыдущем месяцем. Наиболее популярным форматом являются студии (54% — доля от всего объема бронирований) и однокомнатные квартиры (27%).В среднем аренда посуточной квартиры с 17 по 22 июня 2025 года в Санкт-Петербурге обойдется в 7 500 рублей в сутки. В основном пользователи арендуют квартиры на 4 суток, а заселяться планируют вдвоем.Эксперты "Авито Авто" проанализировали спрос на аренду автомобилей сегмента "премиум" в даты проведения Петербургского международного экономического форума. В 2025 году 17 -19 июня спрос на бронирование авто вырос на 53,6% по сравнению с 17-19 мая 2025 года. Средняя цена аренды составила 8 500 рублей.По сравнению с маем спрос на аренду автомобилей премиум-класса вырос в июне на 41,6%. Самыми популярными марками стали Mercedes-Benz, спрос на бронирование вырос на 38,6%, второе место заняла BMW, арендовывать такие автомобили стали на 48% чаще. Резкую популярность обрела Porsche, спрос на данную марку вырос на 163%. Топ-5 замыкают Infiniti и Cadillac, машины бронировали на 16% и 50%, соответственно.Что касается досуга и развлечений,аналитики "Авито Услуги" отметили значительные рост спроса на аренду водного транспорта. По данным платформы, в период с 17 по 19 июня — в дни проведения ПМЭФ — спрос на аренду катеров и яхт в Санкт-Петербурге вырос более, чем в 3 раза (на 213%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца (17–19 мая). Количество объявлений увеличилось на 30%, а средняя стоимость аренды снизилась на 10% и составляет сумму от 6 000 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, россия, бизнес, авито