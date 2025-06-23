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В Польше назвали главную тему саммита НАТО в Гааге
В Польше назвали главную тему саммита НАТО в Гааге - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Польше назвали главную тему саммита НАТО в Гааге
Саммит НАТО, который пройдет на текущей неделе в Гааге, не будет обсуждать бомбардировки Ирана, а сосредоточится на России, заявил заместитель министра... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T09:26+0300
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ВАРШАВА, 23 июн - ПРАЙМ. Саммит НАТО, который пройдет на текущей неделе в Гааге, не будет обсуждать бомбардировки Ирана, а сосредоточится на России, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM. Очередной саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня Отвечая на вопрос, будет ли на саммите НАТО обсуждаться вопрос недавних бомбардировок Ирака, Залевский заявил, что "это не является главной темой этого саммита". "Главной темой будет подготовка НАТО к угрозам, которые создает Россия", - добавил он. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
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Политика, РОССИЯ, ИРАН, США, Гаага, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, НАТО, ООН
В Польше назвали главную тему саммита НАТО в Гааге
Залевский: саммит НАТО не будет обсуждать бомбардировки Ирана
ВАРШАВА, 23 июн - ПРАЙМ. Саммит НАТО, который пройдет на текущей неделе в Гааге, не будет обсуждать бомбардировки Ирана, а сосредоточится на России, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский в эфире радиостанции RMF FM.
Очередной саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня
Отвечая на вопрос, будет ли на саммите НАТО обсуждаться вопрос недавних бомбардировок Ирака, Залевский заявил, что "это не является главной темой этого саммита". "Главной темой будет подготовка НАТО к угрозам, которые создает Россия", - добавил он.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он.
Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено.
Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Операцию США также строго осудили Куба и Китай.
В МИД прокомментировали итоги саммита НАТО