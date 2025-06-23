https://1prime.ru/20250623/polsha-858813628.html

В Польше заявили о предотвращении покушения на Зеленского

В Польше заявили о предотвращении покушения на Зеленского - 23.06.2025, ПРАЙМ

В Польше заявили о предотвращении покушения на Зеленского

Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк утверждает, что гражданин Польши готовил покушение на... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T17:05+0300

2025-06-23T17:05+0300

2025-06-23T17:05+0300

политика

общество

польша

украина

владимир зеленский

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ВАРШАВА, 23 июн – ПРАЙМ. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк утверждает, что гражданин Польши готовил покушение на Владимира Зеленского. "Мы тесно взаимодействуем с украинскими спецслужбами в вопросах обеспечения безопасности президента Владимира Зеленского. Дело о пресечении действий по подготовке к покушению на президента Украины имело место в апреле 2024 года и завершилось задержанием сотрудниками Агентства внутренней безопасности и арестом гражданина Польши, который имел такие планы и пытался сотрудничать с российскими спецслужбами", - утверждает Семоняк на платформе Х. Он уточнил, что в суд уже передано обвинительное заключение по данному делу. При этом конкретных доказательств намерений задержанного сотрудничать с Россией не приводится.

https://1prime.ru/20250623/zelenskiy-858788245.html

польша

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общество , польша, украина, владимир зеленский