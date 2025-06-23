https://1prime.ru/20250623/polsha-858813628.html
В Польше заявили о предотвращении покушения на Зеленского
В Польше заявили о предотвращении покушения на Зеленского - 23.06.2025, ПРАЙМ
В Польше заявили о предотвращении покушения на Зеленского
Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк утверждает, что гражданин Польши готовил покушение на... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T17:05+0300
2025-06-23T17:05+0300
2025-06-23T17:05+0300
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ВАРШАВА, 23 июн – ПРАЙМ. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк утверждает, что гражданин Польши готовил покушение на Владимира Зеленского. "Мы тесно взаимодействуем с украинскими спецслужбами в вопросах обеспечения безопасности президента Владимира Зеленского. Дело о пресечении действий по подготовке к покушению на президента Украины имело место в апреле 2024 года и завершилось задержанием сотрудниками Агентства внутренней безопасности и арестом гражданина Польши, который имел такие планы и пытался сотрудничать с российскими спецслужбами", - утверждает Семоняк на платформе Х. Он уточнил, что в суд уже передано обвинительное заключение по данному делу. При этом конкретных доказательств намерений задержанного сотрудничать с Россией не приводится.
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общество , польша, украина, владимир зеленский
Политика, Общество , ПОЛЬША, УКРАИНА, Владимир Зеленский
В Польше заявили о предотвращении покушения на Зеленского
Глава МВД Польши Семоняк: гражданин страны готовил покушение на Зеленского
ВАРШАВА, 23 июн – ПРАЙМ. Министр внутренних дел и администрации Польши, министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк утверждает, что гражданин Польши готовил покушение на Владимира Зеленского.
"Мы тесно взаимодействуем с украинскими спецслужбами в вопросах обеспечения безопасности президента Владимира Зеленского. Дело о пресечении действий по подготовке к покушению на президента Украины имело место в апреле 2024 года и завершилось задержанием сотрудниками Агентства внутренней безопасности и арестом гражданина Польши, который имел такие планы и пытался сотрудничать с российскими спецслужбами", - утверждает Семоняк на платформе Х.
Он уточнил, что в суд уже передано обвинительное заключение по данному делу. При этом конкретных доказательств намерений задержанного сотрудничать с Россией не приводится.
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