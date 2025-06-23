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Постпреды стран ЕС обсудят 18-й пакет санкций против России - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Постпреды стран ЕС обсудят 18-й пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС обсудят 18-й пакет санкций против России - 23.06.2025, ПРАЙМ
Постпреды стран ЕС обсудят 18-й пакет санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудят на своем заседании в понедельник в Брюсселе 18-й по счету пакет санкций против России, следует из... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T00:23+0300
2025-06-23T00:23+0300
экономика
мировая экономика
брюссель
украина
запад
ес
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудят на своем заседании в понедельник в Брюсселе 18-й по счету пакет санкций против России, следует из повестки встречи, которая начнется в 17.00 (18.00 мск). "Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические санкции). Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (блок персональных санкций). Подготовка к утверждению", - следует из документа. Там также указывается, что наряду с антироссийским мерами постпреды обсудят и расширение санкций против Белоруссии. Ранее с предложением по составу 18-го пакета санкций ЕС против России выступила Еврокомиссия. В него, в частности, предполагается включить меры против газопроводов "Северный поток", а также новые ограничения против российских банков и морских судов, которые в Брюсселе связывают якобы с перевозкой российской нефти. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, брюссель, украина, запад, ес
Экономика, Мировая экономика, Брюссель, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕС
00:23 23.06.2025
 
Постпреды стран ЕС обсудят 18-й пакет санкций против России

Постпреды стран ЕС обсудят 18-й пакет санкций против России в Брюсселе

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза обсудят на своем заседании в понедельник в Брюсселе 18-й по счету пакет санкций против России, следует из повестки встречи, которая начнется в 17.00 (18.00 мск).
"Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические санкции). Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (блок персональных санкций). Подготовка к утверждению", - следует из документа.
Там также указывается, что наряду с антироссийским мерами постпреды обсудят и расширение санкций против Белоруссии.
Ранее с предложением по составу 18-го пакета санкций ЕС против России выступила Еврокомиссия. В него, в частности, предполагается включить меры против газопроводов "Северный поток", а также новые ограничения против российских банков и морских судов, которые в Брюсселе связывают якобы с перевозкой российской нефти.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
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