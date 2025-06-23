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Приложение "МТС банка" вновь доступно в App Store

Приложение "МТС банка" вновь доступно в App Store - 23.06.2025, ПРАЙМ

Приложение "МТС банка" вновь доступно в App Store

Приложение "МТС банка" под названием "Дом Йоги" вновь доступно в App Store, сообщил банк. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T12:30+0300

2025-06-23T12:30+0300

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Приложение "МТС банка" под названием "Дом Йоги" вновь доступно в App Store, сообщил банк. "Успейте скачать "МТС банк" в App Store. Важная новость для владельцев iPhone: появилась новая версия приложения "МТС банка" на iOS. Кодовое название - "Дом Йоги", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка. Отмечается, что внутри "привычный функционал, только лучше и быстрее". Банк призывает скачать его, "пока приложение доступно".

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банки, технологии, финансы, москва, мтс