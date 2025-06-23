https://1prime.ru/20250623/prilozhenie-858801761.html
Приложение "МТС банка" вновь доступно в App Store
Приложение "МТС банка" вновь доступно в App Store - 23.06.2025, ПРАЙМ
Приложение "МТС банка" вновь доступно в App Store
Приложение "МТС банка" под названием "Дом Йоги" вновь доступно в App Store, сообщил банк. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T12:30+0300
2025-06-23T12:30+0300
2025-06-23T12:30+0300
банки
технологии
финансы
москва
мтс
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_d58df216939d753983047e41d77d3ebe.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Приложение "МТС банка" под названием "Дом Йоги" вновь доступно в App Store, сообщил банк. "Успейте скачать "МТС банк" в App Store. Важная новость для владельцев iPhone: появилась новая версия приложения "МТС банка" на iOS. Кодовое название - "Дом Йоги", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка. Отмечается, что внутри "привычный функционал, только лучше и быстрее". Банк призывает скачать его, "пока приложение доступно".
https://1prime.ru/20250612/rzhd-858441973.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82756/65/827566511_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_cfa281eb867a2998eed9a7cd48c476ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, технологии, финансы, москва, мтс
Банки, Технологии, Финансы, МОСКВА, МТС
Приложение "МТС банка" вновь доступно в App Store
Приложение "МТС банка" под названием "Дом Йоги" вновь доступно в App Store
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Приложение "МТС банка" под названием "Дом Йоги" вновь доступно в App Store, сообщил банк.
"Успейте скачать "МТС банк" в App Store. Важная новость для владельцев iPhone: появилась новая версия приложения "МТС банка" на iOS. Кодовое название - "Дом Йоги", - говорится в сообщении в Telegram-канале банка.
Отмечается, что внутри "привычный функционал, только лучше и быстрее". Банк призывает скачать его, "пока приложение доступно".
Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена