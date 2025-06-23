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Оман закупит 110 тысяч тонн российской пшеницы
Оман закупит 110 тысяч тонн российской пшеницы - 23.06.2025, ПРАЙМ
Оман закупит 110 тысяч тонн российской пшеницы
Оманская компания Salalah Mills Company в провинции Дофар заключила соглашение об импорте 110 тысяч тонн российской пшеницы, поставки ожидаются в июле и... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T10:13+0300
2025-06-23T10:13+0300
2025-06-23T10:13+0300
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ДОХА, 23 июн - ПРАЙМ. Оманская компания Salalah Mills Company в провинции Дофар заключила соглашение об импорте 110 тысяч тонн российской пшеницы, поставки ожидаются в июле и августе, сообщило оманское госагентство новостей ONA. "Этот шаг является частью усилий компании по увеличению стратегических запасов пшеницы в султанате Оман, а также частью плана компании по обеспечению своих потребностей в пшенице во второй половине 2025 года", - сказал агентству исполняющий обязанности генерального директора компании Salalah Mills Company Ахмед аль-Шанфари. Он напомнил, что компания Salalah Mills Company является одним из крупнейших производителей муки в султанате Оман, производственная мощность ее завода достигает примерно 1,5 тысячи тонн в день, а ее складские мощности превышают 200 тысяч тонн.
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сельское хозяйство, промышленность, оман
Экономика, Сельское хозяйство, Промышленность, ОМАН
Оман закупит 110 тысяч тонн российской пшеницы
ONA: Salalah Mills заключила соглашение об импорте 110 тысяч тонн пшеницы из РФ
ДОХА, 23 июн - ПРАЙМ. Оманская компания Salalah Mills Company в провинции Дофар заключила соглашение об импорте 110 тысяч тонн российской пшеницы, поставки ожидаются в июле и августе, сообщило оманское госагентство новостей ONA.
"Этот шаг является частью усилий компании по увеличению стратегических запасов пшеницы в султанате Оман, а также частью плана компании по обеспечению своих потребностей в пшенице во второй половине 2025 года", - сказал агентству исполняющий обязанности генерального директора компании Salalah Mills Company Ахмед аль-Шанфари.
Он напомнил, что компания Salalah Mills Company является одним из крупнейших производителей муки в султанате Оман, производственная мощность ее завода достигает примерно 1,5 тысячи тонн в день, а ее складские мощности превышают 200 тысяч тонн.
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