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Путин встретится с выпускниками военных вузов
Путин встретится с выпускниками военных вузов - 23.06.2025, ПРАЙМ
Путин встретится с выпускниками военных вузов
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с выпускниками вузов силовых и военных ведомств, сообщили в пресс-службе Кремля. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T00:17+0300
2025-06-23T00:17+0300
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с выпускниками вузов силовых и военных ведомств, сообщили в пресс-службе Кремля.
Во встрече будут принимать участие более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
Глава государства по традиции поздравит офицеров, вчерашних курсантов и слушателей академий, пожелает им успехов в достойном решении ответственных задач по обеспечению безопасности страны.
ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ
Церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Как отмечал Путин на предыдущей встрече с выпускниками военных вузов, этот зал является одним из символов и хранителей ратной славы России, в котором по-особому ощущается неразрывная связь истории армии с историей России, с ее величием и с победами.
По словам Путина, российских воинов – от рядового до маршала - всегда отличали любовь к Родине, беспримерная стойкость и мужество. Такие традиции и качества российской военной школы формировались в тяжелых боях, именно они не раз определяли судьбу государства. Россия бережет каждую страницу своей воинской летописи Родины, и чтит имена своих героев, подчеркнул Путин в ходе церемонии в 2024 году.
Внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны достойно хранят и продолжают ратные традиции, надежно стоят на страже суверенитета России и ее безопасности, защищают российских граждан в Донбассе и Новороссии от неонацистов, добавил тогда Путин.
РАЗВИТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
Путин не раз подчеркивал, что от выпускников военных вузов, которые вскоре возглавят соединения, воинские подразделения и части, прямо зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности России. Им предстоит приложить максимум усилий для освоения современного оружия и техники, для качественной подготовки личного состава. Власти РФ, в свою очередь, намерены всесторонне совершенствовать Вооруженные силы.
При выстраивании своей оборонной политики Россия будет опираться на передовые технологии и науку, эффективные финансовые и экономические решения, современные тенденции в области военной стратегии и тактики и на боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, сообщал Путин.
В числе приоритетных задач - наращивание поставок в войска беспилотных авиасистем разных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. В планах России - и дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире.
Особое внимание власти РФ уделяют перспективным образцам вооружений, отметил президент РФ заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Речь идет в том числе о роботизированных воздушных, наземных, морских и подводных аппаратах, лазерных комплексах, системах управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта.
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Путин встретится с выпускниками военных вузов
Путин встретится с выпускниками вузов силовых и военных ведомств
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле с выпускниками вузов силовых и военных ведомств, сообщили в пресс-службе Кремля.
Во встрече будут принимать участие более 600 выпускников высших учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием, а также их преподаватели и руководители соответствующих ведомств.
Глава государства по традиции поздравит офицеров, вчерашних курсантов и слушателей академий, пожелает им успехов в достойном решении ответственных задач по обеспечению безопасности страны.
ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ
Церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Как отмечал Путин на предыдущей встрече с выпускниками военных вузов, этот зал является одним из символов и хранителей ратной славы России, в котором по-особому ощущается неразрывная связь истории армии с историей России, с ее величием и с победами.
По словам Путина, российских воинов – от рядового до маршала - всегда отличали любовь к Родине, беспримерная стойкость и мужество. Такие традиции и качества российской военной школы формировались в тяжелых боях, именно они не раз определяли судьбу государства. Россия бережет каждую страницу своей воинской летописи Родины, и чтит имена своих героев, подчеркнул Путин в ходе церемонии в 2024 году.
Внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны достойно хранят и продолжают ратные традиции, надежно стоят на страже суверенитета России и ее безопасности, защищают российских граждан в Донбассе и Новороссии от неонацистов, добавил тогда Путин.
РАЗВИТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
Путин не раз подчеркивал, что от выпускников военных вузов, которые вскоре возглавят соединения, воинские подразделения и части, прямо зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности России. Им предстоит приложить максимум усилий для освоения современного оружия и техники, для качественной подготовки личного состава. Власти РФ, в свою очередь, намерены всесторонне совершенствовать Вооруженные силы.
При выстраивании своей оборонной политики Россия будет опираться на передовые технологии и науку, эффективные финансовые и экономические решения, современные тенденции в области военной стратегии и тактики и на боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции, сообщал Путин.
В числе приоритетных задач - наращивание поставок в войска беспилотных авиасистем разных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи. В планах России - и дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире.
Особое внимание власти РФ уделяют перспективным образцам вооружений, отметил президент РФ заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Речь идет в том числе о роботизированных воздушных, наземных, морских и подводных аппаратах, лазерных комплексах, системах управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта.