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Путин рассказал о дестабилизации обстановки в мире - 23.06.2025, ПРАЙМ
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Путин рассказал о дестабилизации обстановки в мире
Путин рассказал о дестабилизации обстановки в мире - 23.06.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о дестабилизации обстановки в мире
Попытки стран Запада помешать становлению справедливого миропорядка привели к существенной дестабилизации в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T09:52+0300
2025-06-23T09:58+0300
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Попытки стран Запада помешать становлению справедливого миропорядка привели к существенной дестабилизации в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире", - отметил Путин в приветственном письме участникам "Примаковских чтений".Глава государства также отметил, что попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, одним из проявлений этого стало нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке.Российский лидер также подчеркнул, что окончательный выход из западноцентричной системы координат можно обеспечить только коллективными усилиями мирового большинства на основе принципов равноправия.Текст письма зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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россия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин
09:52 23.06.2025 (обновлено: 09:58 23.06.2025)
 
Путин рассказал о дестабилизации обстановки в мире

Путин: усилия Запада против справедливого миропорядка привели к дестабилизации

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
© POOL
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Попытки стран Запада помешать становлению справедливого миропорядка привели к существенной дестабилизации в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире", - отметил Путин в приветственном письме участникам "Примаковских чтений".
Глава государства также отметил, что попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, одним из проявлений этого стало нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Российский лидер также подчеркнул, что окончательный выход из западноцентричной системы координат можно обеспечить только коллективными усилиями мирового большинства на основе принципов равноправия.
Текст письма зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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