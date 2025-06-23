https://1prime.ru/20250623/putin-858793334.html

Путин рассказал о дестабилизации обстановки в мире

Путин рассказал о дестабилизации обстановки в мире - 23.06.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о дестабилизации обстановки в мире

Попытки стран Запада помешать становлению справедливого миропорядка привели к существенной дестабилизации в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T09:52+0300

2025-06-23T09:52+0300

2025-06-23T09:58+0300

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Попытки стран Запада помешать становлению справедливого миропорядка привели к существенной дестабилизации в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире", - отметил Путин в приветственном письме участникам "Примаковских чтений".Глава государства также отметил, что попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, одним из проявлений этого стало нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке.Российский лидер также подчеркнул, что окончательный выход из западноцентричной системы координат можно обеспечить только коллективными усилиями мирового большинства на основе принципов равноправия.Текст письма зачитал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://1prime.ru/20250623/nbc-858789707.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин